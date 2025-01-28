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Ростех показал каток RV-13DD в новом дизайне с кондеем и шумкой

Техника весит 13 тонн, оборудована двигателем мощностью почти 150 л. с. и модифицированной кабиной.

Каток был впервые продемонстрирован на выставке «Дорожное строительство в России». Его разработали на дочернем предприятии Ковровского электромеханического завода «Раскат» холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

Новая кабина машины обеспечивает отличный панорамный обзор, оборудована кондиционером, шумоизоляцией и защитой от прямых солнечных лучей.

Сегодня катки RV-13DD работают в Республике Крым, Владимирской, Костромской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае. Машины не уступают зарубежным аналогам и зарекомендовали себя положительно.

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