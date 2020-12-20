В Москве дорожный рабочий спас из пожара трёх человек
31-летний водитель экскаватора Шамиль Магомедов спас трёх человек с помощью ковша экскаватора. Шамиль устанавливал бордюры и заметил клубы чёрного дыма. С балкона горящей квартиры звали на помощь две женщины и мужчина.
Шамиль подъехал вплотную к горящему дому. Ему удалось достать ковшом до балкона горящей квартиры, в ковш спрыгнули люди. Шамиль спустил людей на землю, их уже ждала скорая.
Шамиль рассказывает: «Они на такой высоте были! Там не было никакой страховки абсолютно. Они просто сидели. Всё зависело от меня…»
Подоспевшие пожарные спасли ещё 6 человек. Жертв удалось избежать. Возгорание произошло из-за хлама, который скопился в подъезде…
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20.12.2022:31:35
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