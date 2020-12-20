Добавить статью
Лого Сделано у нас
Герои нашего времени

В Москве дорожный рабочий спас из пожара трёх человек

31-летний водитель экскаватора Шамиль Магомедов спас трёх человек с помощью ковша экскаватора. Шамиль устанавливал бордюры и заметил клубы чёрного дыма. С балкона горящей квартиры звали на помощь две женщины и мужчина.

 © Фото из открытых источников

Шамиль подъехал вплотную к горящему дому. Ему удалось достать ковшом до балкона горящей квартиры, в ковш спрыгнули люди. Шамиль спустил людей на землю, их уже ждала скорая.

Шамиль рассказывает: «Они на такой высоте были! Там не было никакой страховки абсолютно. Они просто сидели. Всё зависело от меня…»

Подоспевшие пожарные спасли ещё 6 человек. Жертв удалось избежать. Возгорание произошло из-за хлама, который скопился в подъезде…

спасение, герой, героический поступок, москва
  • shigorin shigorin
    20.12.2022:31:35

    Дай Бог здоровья человеку!

    #1219382
  • Александр Ермаков
    20.12.2023:25:17

    Молодец, не растерялся. А при мне женщину с ребенком со второго этажа сняли автопогрузчиком.

    #1219388
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,