В Пензенской области открыта новая электроподстанция 110/10 кВ «Кривошеевка»

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17 августа состоялась церемония открытия новой электроподстанции 110/10 кВ в селе Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области.

Станция была построена для обеспечения электроэнергией завода по глубокой переработке индейки. По итогу в строительство электроподстанции было инвестировано более 276 млн рублей. Значительная часть оборудования гп подстанции течественного проихводства, в том числе российской компании НПП «Экра».

На подстанции установлено вторичное оборудование, произведённое НПП «ЭКРА»:

Шкаф основной высокочастотной защиты линии типа ШЭ2607 081;

Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011;

Шкаф защит ошиновки типа ШЭ2607 051051;

Шкаф резервных защит и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя напряжением 110-220 кВ типа ШЭ2607 015);

Шкаф защиты и автоматики трансформатора для схемы «мостик» типа ШЭ2607 151;

Шкаф РАС типа ШЭ2607 912;

Шкаф ОМП типа ШЭ2607 922;

Шкаф АЧР типа ШЭЭ 221 0601.

Специально для этого объекта было изготовлено нетиповое оборудование: щит собственных нужд, а также система оперативного постоянного тока в составе: шкаф оперативного тока, шкаф аккумуляторный, шкаф распределения оперативного постоянного тока.

Во время осмотра члены рабочей группы обратили внимание официальных лиц на использование отечественных разработок технологического видеонаблюдения. Оно будет обеспечивать безопасность и сотрудников и самого ресурсоснабжающего предприятия.

«У персонала станции есть возможность в режиме онлайн отслеживать работу оборудования и оперативно реагировать на сбои в энергосистеме, что в комплексе позволяет быстро реагировать и предотвращать аварийные ситуации.

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© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

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