В Пензенской области открыта новая электроподстанция 110/10 кВ «Кривошеевка»
17 августа состоялась церемония открытия новой электроподстанции 110/10 кВ в селе Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области.
Станция была построена для обеспечения электроэнергией завода по глубокой переработке индейки. По итогу в строительство электроподстанции было инвестировано более 276 млн рублей. Значительная часть оборудования гп подстанции течественного проихводства, в том числе российской компании НПП «Экра».
На подстанции установлено вторичное оборудование, произведённое НПП «ЭКРА»:
- Шкаф основной высокочастотной защиты линии типа ШЭ2607 081;
- Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011;
- Шкаф защит ошиновки типа ШЭ2607 051051;
- Шкаф резервных защит и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя напряжением 110-220 кВ типа ШЭ2607 015);
- Шкаф защиты и автоматики трансформатора для схемы «мостик» типа ШЭ2607 151;
- Шкаф РАС типа ШЭ2607 912;
- Шкаф ОМП типа ШЭ2607 922;
- Шкаф АЧР типа ШЭЭ 221 0601.
Специально для этого объекта было изготовлено нетиповое оборудование: щит собственных нужд, а также система оперативного постоянного тока в составе: шкаф оперативного тока, шкаф аккумуляторный, шкаф распределения оперативного постоянного тока.
Во время осмотра члены рабочей группы обратили внимание официальных лиц на использование отечественных разработок технологического видеонаблюдения. Оно будет обеспечивать безопасность и сотрудников и самого ресурсоснабжающего предприятия.
«У персонала станции есть возможность в режиме онлайн отслеживать работу оборудования и оперативно реагировать на сбои в энергосистеме, что в комплексе позволяет быстро реагировать и предотвращать аварийные ситуации.
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