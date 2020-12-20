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Энергетика и ТЭК

В Пензенской области открыта новая электроподстанция 110/10 кВ «Кривошеевка»

 © stolica58.ru

17 августа состоялась церемония открытия новой электроподстанции 110/10 кВ в селе Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области.

Станция была построена для обеспечения электроэнергией завода по глубокой переработке индейки. По итогу в строительство электроподстанции было инвестировано более 276 млн рублей. Значительная часть оборудования гп подстанции течественного проихводства, в том числе российской компании НПП «Экра».

На подстанции установлено вторичное оборудование, произведённое НПП «ЭКРА»:

  • Шкаф основной высокочастотной защиты линии типа ШЭ2607 081;
  • Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011;
  • Шкаф защит ошиновки типа ШЭ2607 051051;
  • Шкаф резервных защит и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя напряжением 110-220 кВ типа ШЭ2607 015);
  • Шкаф защиты и автоматики трансформатора для схемы «мостик» типа ШЭ2607 151;
  • Шкаф РАС типа ШЭ2607 912;
  • Шкаф ОМП типа ШЭ2607 922;
  • Шкаф АЧР типа ШЭЭ 221 0601.

Специально для этого объекта было изготовлено нетиповое оборудование: щит собственных нужд, а также система оперативного постоянного тока в составе: шкаф оперативного тока, шкаф аккумуляторный, шкаф распределения оперативного постоянного тока.

Во время осмотра члены рабочей группы обратили внимание официальных лиц на использование отечественных разработок технологического видеонаблюдения. Оно будет обеспечивать безопасность и сотрудников и самого ресурсоснабжающего предприятия.

«У персонала станции есть возможность в режиме онлайн отслеживать работу оборудования и оперативно реагировать на сбои в энергосистеме, что в комплексе позволяет быстро реагировать и предотвращать аварийные ситуации.

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

https://ekra.ru...vidno-izdaleka/

Источник: https://stolica58.ru/news/obcshestv...podstancii-v-nizhnelomovskom-rajone

Пензенская область, новая подстанция, Дамате, НПП Экра, оборудование российского производства
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