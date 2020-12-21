«Русская Трапеза» изготовила и запустила фасовочно-упаковочную линию в Республике Казахстан

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Специалисты холдинга «Русская Трапеза» разработали, изготовили и поставили оборудование для участка фасовки и упаковки макаронных изделий в трёхшовные пакеты «гассет» с просечкой под три пальца на предприятие компании-заказчика в Республике Казахстан.

Вертикальный упаковочный комплекс включает:

Кинематическая производительность: до 80 уп/мин.

Тип упаковки: трёхшовный пакет «гассет» с просечкой под пальцы.

Масса нетто: 2 000 — 5 000 гр (2-5 кг).

Производительность комплекса на продукте: до 15 уп/мин.