В Омске запустили стенд для испытаний авиадвигателей самолета Ил-114-300

Красная горка. Испытательный полигон © omskgazzeta.ru

В испытательной лаборатории в Крутой горке филиала АО «Объединённая Двигателестроительная Корпорация «(ОДК) Омского мотростроительного объединения им. П. И. Баранова запущен стенд для проведения испытаний нового поколения двигателей ТВ7-117СТ.

Турбовинтовой двигатель создан на санкт-петербургском предприятии АО «ОДК-Климов». ТВ7-117СТ обладает мощностью на взлетном режиме до 3100 л.с.

Двигатели ТВ7-117СТ выводятся в серийное производство вместе с самолетами Ил-114-300, которые придут на смену Ан-26. Новый Ил-114-300 способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1500 км. Он создается для региональных перевозок. Самолет оснащен двумя двигателями ТВ7-117СТ и может находиться в воздухе до 9 часов.

Перед установкой на новый самолет двигатели должны пройти стендовые испытания при разных режимах, в том числе и с перегрузками. Для этих целей была выбрана испытательная лаборатория в Крутой Горке.

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Ранее в Крутогорском филиале проводились испытания двигателей первой модификации ТВ7-117. Здесь сохранены техническая база и специалисты, в связи с чем было принято решение модернизовать испытательный стенд и восстановить его работу.

— До 2024 года этот стенд уже обеспечен заказами, будут проводиться конструкторские испытания двигателей ТВ7-117 для Ил-114 и Ил-112. Для нас важно, что мы сохраняем производственные объекты. Мы видим перспективу развития филиала в Крутой Горке. Соответственно, у населенного пункта есть будущее. У нас будут проводиться работы, которые сегодня очень важны для современного российского авиастроения, — отметил Александр Бурков.