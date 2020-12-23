Компания «Технониколь» запустила в Хабаровске новый завод по вторичной переработке полимеров

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Корпорация «Технониколь» на территории ТОР «Хабаровск» ввела в эксплуатацию свое 55-е предприятие, которое будет заниматься вторичной переработкой полимеров.

Новая линия сможет ежегодно переработать до 10 тыс. т вторичных полимеров. На полную мощность завод планируется вывести к 2024 году, сообщается в пресс-релизе компании.

Инвестиции в запуск участка составили 171 млн руб.

В России ежегодное накопление полимерных отходов, по оценкам экспертов «ТЕХНОНИКОЛЬ», составляет от 0,8 до 1 млн т в год. Большинство отслуживших пластмассовых изделий не подвергаются рециклингу и выбрасываются в окружающую среду или сжигаются, поэтому средний уровень сбора и переработки в стране не превышает 10%.

Современная линия на заводе в Хабаровске позволит перерабатывать вторичное сырье, включая отслужившие упаковки из полистирола и пенопласта: различную одноразовую тару из-под фруктов, овощей, яиц, замороженной и охлажденной продукции, а также утилизировать теплоизоляционные материалы и прочие вторичные полимеры.

Полученная в результате переработки гранула вторичного полимера будет применяться для производства тяжелых плит из экструдированного полистирола (ПС-Э, XPS), используемых в дорожном строительстве.

Весной 2018 года компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, согласно которому в рамках ТОР планировалось построить два завода — по вторичной переработке полимеров и по выпуску полимерных водосточных систем из ПВХ. Ввод в эксплуатацию предприятия по вторичной переработке полимеров стал завершающим этапом инвестиционного проекта «ТЕХНОНИКОЛЬ» в ТОР «Хабаровск».

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