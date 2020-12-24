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Медучреждения

Новый корпус госпиталя для ветеранов войн открыли в Санкт-Петербурге

 © static.ngs.ru

24 декабря в Санкт-Петербурге открыли новый корпус госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.

Новый корпус построен в рекордно короткие сроки: закладка здания состоялась 9 июля этого года. Справиться менее чем за полгода позволило применение технологии нордфорт — элементы нового пятиэтажного корпуса изготовили заранее, а затем просто смонтировали на месте.

Новый корпус — это госпиталь-трансформер, его можно приспособить под любое использование в зависимости от ситуации. В настоящее время это будет инфекционное отделение. Уже в ходе проектирования в здании предусмотрели санитарные шлюзы и пропускники. 26 декабря здесь начнут приём больных с COVID-19 и подозрением на него, для пациентов развернут 403 койки.

 © moika78.ru

В обычном режиме в многофункциональном корпусе будут работать пять лечебных отделений по направлениям эндокринологии, кардиологии, терапии, хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, приемное отделение, операционный блок, отделение анестезиологии и реанимации на 19 коек.

Общая площадь строения составляет около 19 тыс. м2.

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

https://www.fon...12/24/69655191/

Источник: https://topspb.tv/news/2020/12/24/n...eteranov-vojn-otkryli-v-peterburge/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Санкт-Петербург
  • Нет аватара termometrix
    24.12.2011:13:13

     © gov.spb.ru

    Изнутри

    https://78.ru/i...06817237939.jpg

    Отредактировано: termometrix~11:14 24.12.20
    #1219844
  • Нет аватара termometrix
    24.12.2015:21:35

    Применение технологии нордфорт — элементы нового пятиэтажного корпуса изготовили заранее, а затем просто смонтировали на месте.

    Высокопроизводительная технология.

    Браво.

    #1219880
    • Нет аватара alex_uns
      24.12.2015:45:04

      Уточнение. Нордфорт это только ограждающие конструкции (стены), которые навесили на монолитный каркас. Но решение интересное) Есть риск… эти навесные стены состоят из блоков минеральной ваты. Она может со временем проседать.

      #1219883
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