Новый корпус госпиталя для ветеранов войн открыли в Санкт-Петербурге

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24 декабря в Санкт-Петербурге открыли новый корпус госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.

Новый корпус построен в рекордно короткие сроки: закладка здания состоялась 9 июля этого года. Справиться менее чем за полгода позволило применение технологии нордфорт — элементы нового пятиэтажного корпуса изготовили заранее, а затем просто смонтировали на месте.

Новый корпус — это госпиталь-трансформер, его можно приспособить под любое использование в зависимости от ситуации. В настоящее время это будет инфекционное отделение. Уже в ходе проектирования в здании предусмотрели санитарные шлюзы и пропускники. 26 декабря здесь начнут приём больных с COVID-19 и подозрением на него, для пациентов развернут 403 койки.

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В обычном режиме в многофункциональном корпусе будут работать пять лечебных отделений по направлениям эндокринологии, кардиологии, терапии, хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, приемное отделение, операционный блок, отделение анестезиологии и реанимации на 19 коек.

Общая площадь строения составляет около 19 тыс. м2.

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