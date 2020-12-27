Ход строительства Амурского ГХК в ноябре 2020 года
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/iSd2EbIBRD0
Видео о реализации нового крупнейшего инвестиционного проекта СИБУРа — Амурского газохимического комплекса.
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