«Русская Трапеза» изготовила высокоскоростную упаковочную линию для кондитерской фабрики «Пермская»

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«Русская Трапеза» завершила пусконаладку высокоскоростной упаковочной линии для упаковки кондитерских изделий в трёхшовный пакет типа «Flow-Pack». Заказчиком стала кондитерская фабрика «Пермская», которая с 1892 года выпускает на рынок более 120 наименований продукции.

В рамках проекта конструкторы машиностроительного холдинга в Санкт-Петербурге разработали и изготовили оборудование, оптимизированное под работу сразу с несколькими видами продуктов разных размеров и форм, упаковываемых в коррексе и без: стики (фруктовые ленты), фруктовый карандаш (начинка маршмеллоу), коррекс с фруктовой улиткой (скрученная лента).

Производительность технологической линии зависит от количества упаковываемых изделий в одном ряду и варьируется от 62 до 312 уп/мин.

Перечень оборудования:

— Горизонтальная упаковочная машина РТ-УМ-ГШ-450М исполнение 3-СЕРВО-М.

— Подающий транспортёр под систему автоматической подачи продукта.

— Термодатер DK-1100A.