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Транспорт и логистика

В Новокузнецке началась обкатка новой модели усть-катавского трамвая 71-142

В Новокузнецке начата обкатка первого трамвая новой модели 71-142.1 «Кузбасс». Это двухсекционный полностью низкопольный трамвай, выпущенный Усть-катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ).

 © transphoto.org

 © sun9-4.userapi.com

 © skyscrapercity.com

Трамвай оснащён мягкими креслами, светодиодным освещением, USB-разъёмами для зарядки гаджетов, электронными информационными табло.

В 2020 г. Новокузнецк получил два новых трамвая этой модели. Трамваи пойдут по 10-му маршруту, который соединяет центр города с районами, где расположены крупнейшие промышленные узлы.

Кроме того, в 2020 г. Новокузнецк получил 7 новых односекционных полунизкопольных усть-катавских трамвев модели 71-623-04.

 © aif-s3.aif.ru

 © static1-repo.aif.ru

Ранее, в 2019 г. Новокузнецк получил 10 ранее эксплуатировавшихся в Москве высокопольных трамваев 71-619А возрастом менее 10 лет (половина нормативного срока эксплуатации).

 © aif-s3.aif.ru
Источник: http://kuzpress.ru/innovation/23-12-2020/79224.html

Новокузнецк, трамваи, 71-142, Усть-Катавский вагоностроительный завод
  • Нет аватара termometrix
    01.01.2108:52:23

       

    #1220739
    • Нет аватара ASAP
      01.01.2110:09:28

      да, это плюс, но, надеюсь, намордник ему всё же цивильный не забудут приделать, а то такое «летсо» скорее пугать будет, чем город украсит… На нижнем фото как-то поприличнее всё смотрится. Это вкусовщина, да, я знаю.

      Отредактировано: ASAP~10:10 01.01.21
      #1220741
      • Нет аватара Tcheluskin
        01.01.2111:22:19

        Мне с 20-го взгляда вроде уже кажется неплох, хотя при первом взгляде резануло глаз.

        Как я понял, трамвай начинал проектироваться на ныне не существующем питерском ПТМЗ, поэтому индекс 71-1**, первый демонстратор (с 2 кабинами и 2-сторонними дверями) собран на волгоградском заводе Титан-Баррикады, а потом производство переехало в Усть-Катав. Поэтому маска не похожа на предыдущие усть-катавские 71-623/631/633.

         © transphoto.org

        Отредактировано: Tcheluskin~11:31 01.01.21
        #1220753
      • Нет аватара termometrix
        01.01.2111:45:13

        А не опасно ли отсутствие «экрана» или крыла кузова ходовой части на трамвае длинной базы?

        Ростехнадзор или Ространснадзор выдадут ли разрешение на ввод в эксплуатацию?

        Иначе в целом Усть-Катавский завод сделал серьёзный шаг вперед в плане технологического развития, функциональности,художественно-технического оформления своей продукции.

        Согласен с Вами о второй модификации корткого типа,тут нет серьезных нареканий,по-моему в общем машина отлично получилась.Это развитие петербургской платформы:

        https://sdelano...D0xMzg1NDU=.jpg

        Отредактировано: termometrix~11:45 01.01.21
        #1220758
        • Нет аватара Tcheluskin
          01.01.2111:50:18

          Экраны есть. Фото на маршруте обкатки:

           © kuzrab.ru

          Отредактировано: Tcheluskin~11:51 01.01.21
          #1220759
          • Нет аватара termometrix
            01.01.2112:23:46

            Понятно.Спасибо.Насколько понимаю основаная критика наших друзей сводится к более низкому аэродинамическому коэффициенту сопротивления носовой части трамвая,как видно на фотографии состава в профиле.Сечение передней части скошено.

            ----------

            А этот уже архаика

             © Фото из открытых источников

            #1220768
  • Нет аватара Rash
    01.01.2110:37:38

    Передок — это ппц какой-то. Дизайнерам руки поотрывать!

    Надо бы сибиряков к уральцам отправить на перевоспитание:

    https://sdelano...u/blogs/138536/

    Отредактировано: Rash~10:41 01.01.21
    #1220746
    • Нет аватара termometrix
      01.01.2111:54:38

      Дизайнерам руки поотрывать! Надо бы сибиряков к уральцам отправить на перевоспитание:

      Это разные концепции    

      -----------------------------

      В прошлом понятие «дизайн» не существовало,а называлось «художественная техника». Недавно «ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН отметил 100-летие.

      Вхутемас это (Высшие художественно-технические мастерские)

      Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН).

      Источник: Энциклопедия русского авангарда

      Отредактировано: termometrix~11:58 01.01.21
      #1220761
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