В Новокузнецке началась обкатка новой модели усть-катавского трамвая 71-142
В Новокузнецке начата обкатка первого трамвая новой модели 71-142.1 «Кузбасс». Это двухсекционный полностью низкопольный трамвай, выпущенный Усть-катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ).
Трамвай оснащён мягкими креслами, светодиодным освещением, USB-разъёмами для зарядки гаджетов, электронными информационными табло.
В 2020 г. Новокузнецк получил два новых трамвая этой модели. Трамваи пойдут по 10-му маршруту, который соединяет центр города с районами, где расположены крупнейшие промышленные узлы.
Кроме того, в 2020 г. Новокузнецк получил 7 новых односекционных полунизкопольных усть-катавских трамвев модели 71-623-04.
Ранее, в 2019 г. Новокузнецк получил 10 ранее эксплуатировавшихся в Москве высокопольных трамваев 71-619А возрастом менее 10 лет (половина нормативного срока эксплуатации).
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