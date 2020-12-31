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Транспорт и логистика

Уралтрансмаш представил новую разработку — ретро-трамвай 71-415Р

 © midural.ru

Уралтрансмаш (предприятие АО «Концерн «Уралвагонзавод», входит в госкорпорацию Ростех) представил новую разработку — ретро-трамвай 71-415Р.

Ретро-вагон — это синтез дизайнерских тенденций ХХ века, воплощенных в новой форме. Трамвай создан на основе модели 71-415. Длина вагона — 16,5 метров, количество мест для сидения — 30, общая вместимость — 199 человек. Новый трамвай объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, исполненные в ретро-эстетике. Ретро-трамвай может стать символом города, стать привлекательным для горожанг и туристов.

 © midural.ru

 © midural.ru

 © midural.ru
Источник: http://midural.ru/news/list/document176335/

Свердловская область, транспорт
  • Нет аватара termometrix
    31.12.2016:38:36

    + Весьма оригинально!

    #1220681
  • Иван Чубов Иван Чубов
    31.12.2016:48:37

    Прикольно… а я надеялся, что лавки будут кожаными и круглые плафоны с лампами накаливания на потолке, как в RVR-6

    #1220684
    • Гвардеец Гвардеец
      31.12.2021:16:18

      В то время не было кожаных сидений, сам тому свидетель, а именно обшитые деревом

      #1220721
      • Иван Чубов Иван Чубов
        31.12.2021:27:43

        я немного о другом… мне нравится ретростиль послевоенный… когда уже появились кожаные диваны, но снаружи вагон оставался еще довоенным… https://avatars...afa910020/s1200

        #1220722
  • yasensvet.livejournal.com yasensvet
    31.12.2019:25:07

    Ребята, но это же ужас. Если заигрывать с ретро, то делать надо это элегантно.

    Получился монстр франкеншетейна какой-то. Ну наймите нормальных дизайнеров, а не страдайте народной самодеятельностью. Ссылки не пускает, посмотрите концепт гонкконкского трамвая по ретро-мотивам: «Ponti Design Studio creates driverless tram concept for Hong Kong».

    Ну нет у вас денег на дорогую дизайн-студию, но гугл-то у вас есть. Концепт миланского трамвая: «Arturo Tedeschi redesigns historic Milan tram "

    Отредактировано: yasensvet.livejournal.com~19:34 31.12.20
    #1220707
    • Нет аватара alex_uns
      31.12.2020:04:30

      Эммм… просматриваются конфликты технологий разного времени. Здесь даже не к дизайнерам вопрос))

      #1220710
      • yasensvet.livejournal.com yasensvet
        31.12.2020:07:03

        Ну этот трамвай и современным не выглядит и «ретро» тоже. Он выглядит как коробка из вентфасада к которой приделали крыльцо в классическом стиле, т. е. выглядит нелепо.

        #1220711
        • Сергей Иваненко Сергей Иваненко
          31.12.2020:12:35

          кому как. Прекрасно выглядит, если без философии.

          #1220712
          • yasensvet.livejournal.com yasensvet
            31.12.2020:15:44

            Ну кто-то и «ласковый май» слушает, им нравится.

            #1220714
            • Нет аватара Лексур
              31.12.2020:49:29

              А кто-то говорит, что Ласковый май фуфло, зато Модерн Токинг это супер, хотя на деле такое же фуфло, только импортное.

              #1220717
    • Vladimir Atanassov Vladimir Atanassov
      31.12.2020:23:06

      Arturo Tedeschi redesigns historic Milan tram

      Посмотрел трамвай «Артуро Тедески» и трамвай для Хонконга.

      Трамвай «Уралтрансмаша» намного круче. Он именно ретро, а не ретро-футуристическая мешанина.

      Уральцы,    

      #1220715
  • Нет аватара termometrix
    31.12.2020:27:53

    Думаю,трамвай понравится венцам…

    #1220716
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