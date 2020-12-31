© midural.ru

Уралтрансмаш (предприятие АО «Концерн «Уралвагонзавод», входит в госкорпорацию Ростех) представил новую разработку — ретро-трамвай 71-415Р.

Ретро-вагон — это синтез дизайнерских тенденций ХХ века, воплощенных в новой форме. Трамвай создан на основе модели 71-415. Длина вагона — 16,5 метров, количество мест для сидения — 30, общая вместимость — 199 человек. Новый трамвай объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, исполненные в ретро-эстетике. Ретро-трамвай может стать символом города, стать привлекательным для горожанг и туристов.

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru