Уралтрансмаш представил новую разработку — ретро-трамвай 71-415Р
Уралтрансмаш (предприятие АО «Концерн «Уралвагонзавод», входит в госкорпорацию Ростех) представил новую разработку — ретро-трамвай 71-415Р.
Ретро-вагон — это синтез дизайнерских тенденций ХХ века, воплощенных в новой форме. Трамвай создан на основе модели 71-415. Длина вагона — 16,5 метров, количество мест для сидения — 30, общая вместимость — 199 человек. Новый трамвай объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, исполненные в ретро-эстетике. Ретро-трамвай может стать символом города, стать привлекательным для горожанг и туристов.
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