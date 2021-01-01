В Тюмени запущен в производство импортозамещающий метрологический комплекс

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В конце декабря 2020 года тюменское АО «ГМС Нефтемаш» (о предприятии в конце февраля 2019 года рассказал сайт «Сделано у Нас») выпустило первый серийный образец нового метрологического комплекса, который был разработан компанией совместно с Тюменским государственным университетом.

Новая система, предназначенная для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи, согласно государственной поверочной схеме, с целью снижения затрат на извлечение из недр углеводородного сырья, была откалибрована на стационарном эталоне первого разряда (предыдущий совместный проект ТюмГУ и ГМС Нефтемаш), прошла испытания на одном из месторождений ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и подготовлена к отправке заказчику.

Объем затрат на разработку нового проекта составил 136 млн. рублей.

В конце октября 2018 года Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и АО «ГМС Нефтемаш» подписали документ, согласно которому АО «ГМС Нефтемаш» была предоставлена субсидия на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по инвестиционному проекту «Разработка мобильного эталона 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи, согласно государственной поверочной схеме, с целью снижения затрат на извлечение из недр углеводородного сырья» и началось создание интеллектуального передвижного метрологического комплекса на шасси грузового автомобиля высокой проходимости «КамАЗ».

Новый проект является третим по счету совместным проектом ТюмГУ и ГМС Нефтемаш.

В 2015 году был завершен первый проект по созданию самого крупного в России и суперсовременного государственного метрологического эталона.

Вторым совместным проектом стала разработка передовых технологий и оборудования для повышения интенсификации добычи углеводородов.

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© tumen.mk.ru