Достигнуто мировое лидерство России по измерительным и калибровочным возможностям

Одна из метрологических разработок ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Архивное фото. © sun9-30.userapi.com

Россия вышла на первое место в мире по количеству признаваемых странами — участницами Метрической конвенции измерительных и калибровочных возможностей. В течение последних 6 лет Россия занимала второе место после США. И сейчас впервые в истории Россия по этому показателю вышла на первое место в мире.

Международное бюро мер и весов (BIPM) подтвердило, что российским метрологам удалось увеличить количество сличений и расширить диапазоны измерений величин во многих видах измерений, обеспечивающих передовые позиции в большинстве областей науки и техники, включая область критических технологий.

«Точностные и технические параметры разработанных в России эталонов и измерительного оборудования полностью соответствуют, а зачастую и превосходят зарубежные аналоги промышленно развитых стран, таких как Германия, США, Япония и другие. Каждая новая измерительная возможность повышает конкурентоспособность России по экспорту высоких технологий и оборудования, создаёт условия для признания за рубежом сертификатов соответствия, выданных в России. Это также существенно повышает престиж нашей высокотехнологичной промышленности», — сказал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Основным драйвером роста возможностей в области обеспечения единства измерений выступила реализация государственной программы развития промышленности, связанной с масштабной модернизацией российской эталонной базы (всего 21 проект), а также активное участие России в реформировании Международной системы единиц SI.

«Совместно с нашими научно-исследовательскими метрологическими институтами мы реализовали целый комплекс работ для перспективного развития первичных эталонов основных единиц. К окончанию процесса реформирования были достигнуты все запланированные показатели (а некоторые даже в большем объёме) по проектам, связанным с созданием эталонов нового поколения, реализующих определения единиц системы СИ на основе фундаментальных физических констант», — отметил заместитель руководителя Росстандарта Сергей Голубев.

Параллельно процессу модернизации, российские метрологические институты активно участвовали в международных сличениях, подтверждая новые возможности российских эталонов на международной арене, увеличив не только количество самих сличений, но и диапазон областей, входящих в список самых экономически востребованных — время и частота, длина и масса, биохимические, геометрические, электрические измерения, акустика и вибрация, термометрия и ионизирующие излучения.

Более 70 процентов российского метрологического потенциала обеспечивает Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ им. Д.И. Менделеева). Эталонная база института состоит из 72 государственных первичных эталонов (в настоящее время общее количество государственных первичных эталонов — 164). Как рассказал руководитель института Антон Пронин, наибольшее количество калибровочных и измерительных возможностей зарегистрировано в области физико-химических измерений, также значительное количество в области ионизирующих излучений и радиоактивности, электричества, магнетизма и термометрии. ВНИИМ им. Д.И. Менделеева продолжает активно участвовать в работе по подаче новых и пересмотре уже зарегистрированных в списке BIPM записей об измерительных и калибровочных возможностях. Так, в 2020 году институт увеличил метрологические компетенции России на 15 пунктов.

«Модернизация эталонной базы является непрерывным процессом в соответствии с международными требованиями. В институте создаются эталоны нового поколения — цифровые многопараметрические и многофункциональные комплексы с диапазонами измерений, считающихся недоступными ещё 5 лет назад. Основной составляющей этого успеха российской метрологии является самоотверженный труд учёных хранителей государственных первичных эталонов, всего коллектива ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, который в условиях сложной эпидемиологической обстановки обеспечил активное участие в международных сличениях, провёл работы по совершенствованию эталонов, в том числе на основе уникальных технические решений, поддерживает систему качества института в строгом соответствии с международными стандартами», — подчеркнул Антон Пронин.