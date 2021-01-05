Итоги 2020 года: спуск на воду новых кораблей
1 Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.
Спущен
Заводские № 923
Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 5400 т.
Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4,5 м.
Максимальная скорость хода: 29 узлов
Дальность плавания: 4000 миль
Автономность плаванья: 30 суток
Экипаж: 210 человек
2x8 ПУ УКСК РК «Калибр»
4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)
одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»
два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
1 вертолёт Ка-27
2. Корвет «Ретивый» проекта 20380.
Спущен
Заводской № 1007
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2100 т.
Главные размерения: длина —111.6 м, ширина —13 м, осадка —3.7 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания экономическим ходом:4000 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 99 человек
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»
3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
3. Малый ракетный корабль «Грайворон» проекта 21631.
Спущен
Заводской № 638
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро» (Республика Татарстан).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина —74.1 м, ширина —11 м, осадка —2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания:1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
Вооружение:
1x8 ПУ УКСК 3С14
два 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С» или «Верба»)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал»
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
4. Малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800.
Спущен
Заводской № 801
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина —67 м, ширина —11 м, осадка —4 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Дальность плавания:2500 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 39 человек
Вооружение:один УКСК
один 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановка АК-630
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
5.6. Минные тральщики «Яков Баляев» и «Георгий Курбатов» проекта 12700.
Спущены
Заводские № 525, 522
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10,2 м, осадка — 2,7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
7. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А.
Спущен
Заводской № 205
Проектант — АО Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение(надводное/подводное): 14700/24000 т.
Главные размерения: длина(КВЛ) — 170 м, ширина — 13,5 м, осадка(КВЛ) — 10 м.
Максимальная скорость хода(надводная/подводная): 15/29 узлов
Глубина погружения(рабочая/предельная): 400/480 метров
Автономность: 90 суток
Экипаж: 107 человек
Вооружение:
6 торпедных аппаратов 533 мм.
16 ракет Р-30 «Булава»
8. Большой гидрографический катер «Александр Макорта» проекта 19920.
Спущен
Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 320 т.
Главные размерения: длина — 36,5 м, ширина — 7,8 м, осадка — 2,1 м.
Максимальная скорость хода: 11 узлов
Дальность плавания: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 11+4 человек
Вооружение:
одно гидрографическое вооружение
9. Большой гидрографический катер «Александр Анищенко» проекта 19920.
Спущен
Заводской № 705
Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 320 т.
Главные размерения: длина — 36,5 м, ширина — 7,8 м, осадка — 2,1 м.
Максимальная скорость хода: 11 узлов
Дальность плавания: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 11+4 человек
Вооружение:
одно гидрографическое вооружение
10. Большой гидрографический катер «Александр Фирсов» проекта 23370 Г.
Спущен
Заводской № 502
Проектант — АО «КАМПО» (Орехово-Зуево)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 130 т.
Главные размерения: длина — 24,2 м, ширина — 8,5 м, осадка — 1,4 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 300 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 7+4 человек
Вооружение:
одно гидрографическое вооружение
11. Самоходный плавучий кран «СПК-59150» проекта 02690.
Спущен
Заводской № 912
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2000 т.
Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.
Максимальная скорость хода: 6 узлов
Грузоподъёмность: 150 тонн
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 22 человек
12. Рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «Павел Симонов"(РВК-2188) проекта 23040
Спущен
Заводской № 1123
Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 118 т.
Главные размерения: длина — 28,7 м, ширина — 5,8 м, осадка — 1,7 м.
Максимальная скорость хода: 13,7 узлов
Дальность плавания: 200 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 8 человек
Вооружение:
1 водолазный комплекс (1 барокамера) — 60 м
Итого: 6 надводных единиц, 1 подводный крейсер, 5 единиц вспомогательного флота.
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05.01.2110:13:03