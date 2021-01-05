Итоги 2020 года: спуск на воду новых кораблей

1 Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

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Спущен 25.05.2020 на ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

Заводские № 923

Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 5400 т.

Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4,5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

Автономность плаванья: 30 суток

Экипаж: 210 человек

Вооружение:

2x8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)

одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»

два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27

2. Корвет «Ретивый» проекта 20380.

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Спущен 12.03.2020 на ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

Заводской № 1007

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2100 т.

Главные размерения: длина —111.6 м, ширина —13 м, осадка —3.7 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания экономическим ходом:4000 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»

3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

3. Малый ракетный корабль «Грайворон» проекта 21631.

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Спущен 31.04.2020 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 638

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро» (Республика Татарстан).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина —74.1 м, ширина —11 м, осадка —2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания:1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

1x8 ПУ УКСК 3С14

два 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С» или «Верба»)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

4. Малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800.

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Спущен 24.07.20 на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького"(ООО СЗ «Залив»).

Заводской № 801

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина —67 м, ширина —11 м, осадка —4 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания:2500 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 39 человек

Вооружение:один УКСК

один 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановка АК-630

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

5.6. Минные тральщики «Яков Баляев» и «Георгий Курбатов» проекта 12700.

© structure.mil.ru

Спущены 29.01.20 и 30.09.20 на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург)

Заводские № 525, 522

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10,2 м, осадка — 2,7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

7. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А.

© zhiznonline.ru

Спущен 16.07.20 на ОАО «ПО «Севмаш» (Северодвинск).

Заводской № 205

Проектант — АО Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение(надводное/подводное): 14700/24000 т.

Главные размерения: длина(КВЛ) — 170 м, ширина — 13,5 м, осадка(КВЛ) — 10 м.

Максимальная скорость хода(надводная/подводная): 15/29 узлов

Глубина погружения(рабочая/предельная): 400/480 метров

Автономность: 90 суток

Экипаж: 107 человек

Вооружение:

6 торпедных аппаратов 533 мм.

16 ракет Р-30 «Булава»

8. Большой гидрографический катер «Александр Макорта» проекта 19920.

© Фото из открытых источников

Спущен 16.06.20 на АО «Окская судоверфь» (Навашино)

Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 320 т.

Главные размерения: длина — 36,5 м, ширина — 7,8 м, осадка — 2,1 м.

Максимальная скорость хода: 11 узлов

Дальность плавания: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 11+4 человек

Вооружение:

одно гидрографическое вооружение

9. Большой гидрографический катер «Александр Анищенко» проекта 19920.

© amurnelma.ru

Спущен 27.08.20 на АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск)

Заводской № 705

Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 320 т.

Главные размерения: длина — 36,5 м, ширина — 7,8 м, осадка — 2,1 м.

Максимальная скорость хода: 11 узлов

Дальность плавания: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 11+4 человек

Вооружение:

одно гидрографическое вооружение

10. Большой гидрографический катер «Александр Фирсов» проекта 23370 Г.

© ship.kampo.ru

Спущен 28.02.19 на АО «КАМПО» (Орехово-Зуево)

Заводской № 502

Проектант — АО «КАМПО» (Орехово-Зуево)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 130 т.

Главные размерения: длина — 24,2 м, ширина — 8,5 м, осадка — 1,4 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 300 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 7+4 человек

Вооружение:

одно гидрографическое вооружение

11. Самоходный плавучий кран «СПК-59150» проекта 02690.

© Фото из открытых источников

Спущен 28.05.20 на АО «Судостроительно-судоремонтный завод имени В. Ленина» (Астрахань)

Заводской № 912

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2000 т.

Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.

Максимальная скорость хода: 6 узлов

Грузоподъёмность: 150 тонн

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 22 человек

12. Рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «Павел Симонов"(РВК-2188) проекта 23040

© tvoy-bor.ru

Спущен 28.07.20 на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижний Новгород)

Заводской № 1123

Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 118 т.

Главные размерения: длина — 28,7 м, ширина — 5,8 м, осадка — 1,7 м.

Максимальная скорость хода: 13,7 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 8 человек

Вооружение:

1 водолазный комплекс (1 барокамера) — 60 м

Итого: 6 надводных единиц, 1 подводный крейсер, 5 единиц вспомогательного флота.