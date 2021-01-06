Итоги 2020 года: новые станции метрополитена

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В 2020 году введено в эксплуатацию 17,93 километра линий, а также 7 новых станций московского метро.

Общая протяжённость линий Московского метро составляет 466.8 км,число станций: 275 (в т.ч. 6 станций Московского монорельса и 31 станция Московского центрального диаметра ).

Станция «Юго-Восточная»

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Станция «Окская»:

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Станция «Стахановская»:

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Станция «Нижегородская»:

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Станция «Авиамоторная»:

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Станция «Лефортово»:

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"Электрозаводская":

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