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Транспорт и логистика

Итоги 2020 года: новые станции метрополитена

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В 2020 году введено в эксплуатацию 17,93 километра линий, а также 7 новых станций московского метро.

Общая протяжённость линий Московского метро составляет 466.8 км,число станций: 275 (в т.ч. 6 станций Московского монорельса и 31 станция Московского центрального диаметра ).

Станция «Юго-Восточная»

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Станция «Окская»:

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Станция «Стахановская»:

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Станция «Нижегородская»:

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Станция «Авиамоторная»:

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Станция «Лефортово»:

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"Электрозаводская":

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https://sdelanounas.ru/blogs/138539/

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Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/131429/

метро, Москва
  • Нет аватара ASAP
    06.01.2121:28:22

    да уж, тут долго не был в метро, и попал сразу на Боровское Шоссе из Внуково. Тихо, красиво, чуть однообразно, но это только в плюс. Но доехал до Савёлы и перешёл на старую линию -- не, Инферно на месте, серое, тёмное, визгливое, с адским воем     Контраст внушает почтение и к архитекторам, и к строителям, и к производителям вагонов.

    Единственный минус -- пути в России как нормально не могли положить, так и не могут. Боковая раскачка явно высоковата даже на очень сдержанной скорости. Я помню, МЦД долго правили, чтобы поезда могли хотя бы до 80 разогнаться… Тут такая же песТня.

    Отредактировано: ASAP~21:29 06.01.21
    #1221273
  • Нет аватара SibPS
    06.01.2121:30:27

    За весь год ни одной станции метро в России…это печально, но радостно и завистно за Москву…

    #1221274
    • Нет аватара kuffa
      06.01.2121:38:26

      Страна Замкадье мало кого интересует

       © finversia.ru

      #1221275
    • Нет аватара termometrix
      06.01.2122:04:01

      Улица Академика Сахарова — строящаяся четвёртая станция Савиновской линии Казанского метрополитена. Открытие запланировано на 2023 год

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      Новосибирский метрополитен.Планируемые:

      Гусинобродская 2023 год

      Волочаевская 2023 год

      Площадь Станиславского 2025 год

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      Перспективы Екатеринбургского метрополитена

      Генеральным проектом метрополитена предусмотрена сеть из трёх линий, формирующая в центре города пересадочный треугольник. На линиях, общей протяжённостью более 40 км, предполагается построить 39 станций (включая пересадочные).

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      Самара

      Перспективы развития

      В Самаре возобновят работу по строительству метрополитена. Сначала планируют доделать станцию «Алабинская». После этого, вероятно, продолжат воплощать плану по обустройству подземки. Об этом сообщает 63.RU. Работы должны будут быть сделаны в 2022 году.

      После станции «Алабинская» власти приступят к строительству станции Самарской, которая станет завершением первой ветки. Как планируется, станция будет располагаться на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. На ее строительство уйдет около 4 лет. В связи с этим самарцев ждет перекрытие одного из оживленных участков дороги — пересечение улиц Полевой и Самарской.

      #1221277
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