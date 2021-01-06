Итоги 2020 года: новые станции метрополитена
В 2020 году введено в эксплуатацию 17,93 километра линий, а также 7 новых станций московского метро.
Общая протяжённость линий Московского метро составляет 466.8 км,число станций: 275 (в т.ч. 6 станций Московского монорельса и 31 станция Московского центрального диаметра ).
Станция «Юго-Восточная»
Станция «Окская»:
Станция «Стахановская»:
Станция «Нижегородская»:
Станция «Авиамоторная»:
Станция «Лефортово»:
"Электрозаводская":
https://sdelanounas.ru/blogs/138539/
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/131429/
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