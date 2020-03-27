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Транспорт и логистика

В Москве открыли вторую часть Некрасовской линии метро

 © Фото из открытых источников

Сегодня в Москве открыли второй участок Некрасовской линии метро и прилегающий к нему участок Большой кольцевой линии длиной 14.4 км. Теперь общая протяжённость линий Московского метрополитена составляет 411.7 км, и по этому показателю он занимает 4-е место в мире, уступая лишь метрополитенам Пекина, Шанхая и Гуанжчоу!

На новом участке расположены 6 станций — «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово». Две последнии станции временно включены в состав Некрасовской линии и в перспективе станут частью Большой кольцевой линии, а «Нижегородская» станет 4-х путной совмещённой станцией 2-х линий (Некрасовской и БКЛ).

 © Фото из открытых источников

Новый участок частично дублирует юго-восточный радиус Таганско-Краснопресненской линии и позволит перераспределить пассажиропоток, разгрузив одну из самых загруженных линий столичной подземки.

После открытия нового участка Некрасовской линии количество станций Московского метрополитена возросло до 238 штук (5 станций временно выведены из эксплуатации), причём более трети станций (89) были построены уже после распада СССР.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Напомню — 1-й участок Некрасовской линии открыли в июне прошлого года.

Этот пост будет дополнен фото!


Москва, метро, Большая кольцевая линия, Некрасовская линия
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    27.03.2010:28:31

    Информации об открытии пока нигде нет    

    #1193502
    • A_SEVER A_SEVER
      27.03.2011:04:01

      Информации об открытии пока нигде нет
      Этот пост и есть информация!    

      Первые пассажиры:

       © Фото из открытых источников

       © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~12:13 27.03.20
      #1193507
    • Нет аватара vlTepes
      27.03.2013:29:12

      Информации об открытии пока нигде нет

      Яндекс.Метро уже обновился

      #1193526
  • Нет аватара termometrix
    27.03.2010:38:12

    Чем больше,тем больше!       

    Поздравляю с возвращением!

    #1193504
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    27.03.2011:00:50

       

    Как раз в День моего Рождения такой подарок для Москвы!

    #1193506
    • Нет аватара termometrix
      27.03.2012:39:28

      Поздравляю,желаю вам всего наилучшего!

      #1193517
  • Николай Мясников Николай Мясников
    27.03.2013:50:52

    Рады за Москву, но надо и в других городах метро строить. А то жалуемся на все возрастающий разрыв уровня жизни в столице и в провинции, и ничего не делаем, чтобы этот разрыв сокращался. Это претензии не к простым людям (еще раз повторю, рады за Москву), это к тем, кто распределяет потоки финансирования

    #1193528
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