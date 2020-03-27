В Москве открыли вторую часть Некрасовской линии метро

© Фото из открытых источников

Сегодня в Москве открыли второй участок Некрасовской линии метро и прилегающий к нему участок Большой кольцевой линии длиной 14.4 км. Теперь общая протяжённость линий Московского метрополитена составляет 411.7 км, и по этому показателю он занимает 4-е место в мире, уступая лишь метрополитенам Пекина, Шанхая и Гуанжчоу!

На новом участке расположены 6 станций — «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово». Две последнии станции временно включены в состав Некрасовской линии и в перспективе станут частью Большой кольцевой линии, а «Нижегородская» станет 4-х путной совмещённой станцией 2-х линий (Некрасовской и БКЛ).

© Фото из открытых источников

Новый участок частично дублирует юго-восточный радиус Таганско-Краснопресненской линии и позволит перераспределить пассажиропоток, разгрузив одну из самых загруженных линий столичной подземки.

После открытия нового участка Некрасовской линии количество станций Московского метрополитена возросло до 238 штук (5 станций временно выведены из эксплуатации), причём более трети станций (89) были построены уже после распада СССР.

© Фото из открытых источников © Фото из открытых источников

Напомню — 1-й участок Некрасовской линии открыли в июне прошлого года.

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