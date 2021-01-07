В Москву прибыл 600-ый электробус
600 электробус для Москвы поставила «Группа ГАЗ». Он принадлежит к третьему поколению машин. Техническое задание мы составили с учетом пожеланий пассажиров и водителей, а также включили в него самые последние тенденции развития электротранспорта в мире.
В электробусе улучшена система климат-контроля, установлены тепловые завесы дверей и боковых стекол, более износостойкое напольное покрытие, камеры кругового обзора для водителя снаружи машины и системы автоматизированного подсчета пассажиров.
Уже на 33 маршрутах экологичные электробусы заменены дизельные автобусы, всего электробусных маршрутов в городе 42. К концу 2023 года Москва получит порядка 2300 электробусов. Вместе с трамваями электрический транспорт будет составлять около 40% наземного транспорта. А после 2030 года весь транспорт станет «зелёным» — экологически чистым.
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