В Москву прибыл 600-ый электробус

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600 электробус для Москвы поставила «Группа ГАЗ». Он принадлежит к третьему поколению машин. Техническое задание мы составили с учетом пожеланий пассажиров и водителей, а также включили в него самые последние тенденции развития электротранспорта в мире.

В электробусе улучшена система климат-контроля, установлены тепловые завесы дверей и боковых стекол, более износостойкое напольное покрытие, камеры кругового обзора для водителя снаружи машины и системы автоматизированного подсчета пассажиров.

Уже на 33 маршрутах экологичные электробусы заменены дизельные автобусы, всего электробусных маршрутов в городе 42. К концу 2023 года Москва получит порядка 2300 электробусов. Вместе с трамваями электрический транспорт будет составлять около 40% наземного транспорта. А после 2030 года весь транспорт станет «зелёным» — экологически чистым.