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Транспорт и логистика

В Москву прибыл 600-ый электробус

 © mosgortrans.ru

600 электробус для Москвы поставила «Группа ГАЗ». Он принадлежит к третьему поколению машин. Техническое задание мы составили с учетом пожеланий пассажиров и водителей, а также включили в него самые последние тенденции развития электротранспорта в мире.

В электробусе улучшена система климат-контроля, установлены тепловые завесы дверей и боковых стекол, более износостойкое напольное покрытие, камеры кругового обзора для водителя снаружи машины и системы автоматизированного подсчета пассажиров.

Уже на 33 маршрутах экологичные электробусы заменены дизельные автобусы, всего электробусных маршрутов в городе 42. К концу 2023 года Москва получит порядка 2300 электробусов. Вместе с трамваями электрический транспорт будет составлять около 40% наземного транспорта. А после 2030 года весь транспорт станет «зелёным» — экологически чистым.
Источник: https://mosgortrans.ru/press/news/v-moskvu-prishel-600-yy-elektrobus/

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Москва, электробусы, Группа ГАЗ
  • Нет аватара tumanov79
    07.01.2118:20:19

    Хорошая новость! Москва скоро будет номер один в Европе, с самым большим парком электробусов! Интересен и опыт Петербурга в этом направлении, недавно там стал курсировать трамвай топливом для которого служат водород и окружающий воздух! Читал статью, использовали наработки в военной сфере 80-хх!

    Фантастика!!!

    #1221351
    • Human RS Human RS
      07.01.2118:39:18

      осква скоро будет номер один в Европе, с самым большим парком электробусов!

      Вообще-то уже самый большой в Европе парк.

      #1221353
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