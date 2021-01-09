Новые автомобили поступили в медучреждения регионов России
В конце декабря 2020 г. и начале января 2021 г. в регионы РФ поступили новые автомобили скорой медицинской помощи.
29 декабря в Краснодарском крае состоялась передача 99 автомобилей главным врачам поликлиник, районных и городских больниц. Новые автомобили пополнили 51 медучреждение края.
Общая стоимость машин составила 50 млн рублей.
Всего в ноябре и декабре поступило 160 новых автомобилей.
В ближайшее время в регион должны поступить еще 76 машин.
В конце декабря 2020 года 65 новых автомобилей марки Renault, Ford, УАЗ и LADA Largus, включая 35 машин скорой медицинской помощи, поступили в учреждения здравоохранения Псковской области.
Для всех выездных сотрудников скорой медицинской помощи закупены форменные костюмы, футболки и флисовые кофты.
В начале января по нацпроекту «Здравоохранение» в поликлиники Костромской области поступило 36 новых автомобилей, которые будут использоваться для доставки терапевтов на вызовы, для транспортировки анализов в лаборатории и перевозки пациентов на исследования.
Общая стоимость новых автомобилей составила 24 млн рублей.
https://pln-psk...ety/401637.html
https://admkrai...31/show/566578/
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09.01.2118:12:24