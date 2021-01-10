РТ-Инжиниринг представил программное обеспечение для горного производства

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В настоящий момент Холдинг РТ-Инжиниринг, созданный при участии Госкорпорации «Ростех», нацелен на комплексное развитие компетенций в области реализации проектов для предприятий горнодобывающей промышленности, в том числе и в сфере внедрения современных цифровых технологий. Горно-геологическая информационная система «ГЕОМИКС» — ключевой проект РТ-Инжиниринг в области разработки специализированных программных продуктов для недропользователей. Разработанная Институтом ВИОГЕМ (входит в РТ-Инжиниринг), который уже более 25 лет занимается внедрением компьютерных технологий для автоматизации горного производства, ГГИС «ГЕОМИКС» — это уникальная технология на отечественном рынке ГГИС, ключевыми игроками которого в настоящий момент являются иностранные информационные системы.

«Внедрение современных цифровых технологий на всех этапах производственного процесса сегодня крайне актуально в горнодобывающей промышленности. Автоматизация процессов повышает не только уровень управляемости производственным циклом, но также позволяет повысить эффективность принимаемых решений, безопасность ведения горных работ, а также учесть и рассчитать все инженерно-геологические условия разработки месторождений. Учитывая, богатство минерально-сырьевой базы нашей страны, количество действующих предприятий в отрасли, а также потенциал развития новых проектов, наличие универсальной конкурентноспособной отечественной горно-геологической системы сегодня крайне важно, особенно с учетом программы импортозамещения в IT-сфере», — отметил Председатель Совета директоров «РТ-Инжиниринг» Михаил Ульянов.

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ГГИС «ГЕОМИКС» позволяет комплексно сопровождать горно-геологические работы на предприятии благодаря наличию семи специализированных модулей, отдельные технологии которых являются уникальными, не имеющими аналогов в мире. К примеру, модуль «БВР» автоматизирует весь процесс проектирования буровзрывных работ, а уникальная цифровая технология оценки взрывного разрушения горных пород позволяет повысить качество извлечения руды и заранее предупреждает о нештатных ситуациях. Модуль «Маркшейдерия» позволяет создавать цифровые модели карьеров, а Модуль «Планирование» проводит многовариантный анализ и выбирает наиболее выгодный сценарий развития работ. В рамках выставки «ЦИПР-2020» специалистами «РТ-Инжиниринг» и Института ВИОГЕМ организован информационный стенд ГГИС «ГЕОМИКС» с демонстрацией выполненных в программе 3D-моделей месторождений и взрывных разрушений горных пород. В рамках презентации цифровой платформы специалисты также рассказали о дальнейших планах, в частности, что нацелены на масштабное развитие системы, ключевым направлением которого является ее модернизация с целью обеспечения соответствия самым высоким стандартам и технологиям международного уровня.

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