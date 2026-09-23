Платина и палладий: Черногорский ГОК вышел на комплексную пусконаладку
Платина и палладий — сырьё для высокотехнологичных отраслей, и его добыча на севере Красноярского края выходит на финишную прямую. Обогатительный комплекс Черногорского ГОКа в Норильском промышленном районе почти готов: сейчас на объекте заканчивают пусконаладку, а запуск намечен на конец года.
За проект отвечает «РТ-Инжиниринг» из Ростеха — как генеральный EPC-подрядчик он ведёт весь цикл: инженерные решения, поставку оборудования и материалов, строительство, монтаж, пусконаладку и запуск.
Сегодня специалисты сводят технологические переделы в единую цепочку. Параллельно проверяют работоспособность оборудования, настраивают автоматизированные системы управления и отрабатывают алгоритмы защит и блокировок рассказали в Ростехе.
Строительство и пусконаладку здесь ведут в основном собственными силами компании. Сейчас идёт переход от проверки отдельных агрегатов к комплексной отладке взаимодействия всей цепочки — с упором на надёжность систем управления, межагрегатные связи и синхронную работу на каждом переделе.
На участке крупного дробления и транспортировки руды заканчивают настройку конвейерной системы, блокировок, технологических защит и приборов безопасности. Задача — подтвердить устойчивую работу в автоматическом режиме и готовность к стыковке со следующими переделами.
В главном корпусе, в отделении измельчения, отлаживают мельничное оборудование и синхронизируют электродвигатели мельниц с частотными преобразователями. На флотационном переделе, где руду обогащают и получают концентрат, идут гидравлические испытания чанового оборудования флотомашин и центровка приводов насосов и флотационных машин.
Для «РТ-Инжиниринга» это один из крупнейших EPC-проектов и показательный пример работы в Арктике. Опыт, накопленный здесь — от логистики завоза крупногабаритного оборудования до адаптации технологических процессов к северным условиям, — компания считает базой для дальнейших проектов на Крайнем Севере и в других сложных климатических зонах.
Проект внесён в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Он даёт импортозамещение, развитие Северного морского пути и около 1600 новых рабочих мест.
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