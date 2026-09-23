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Е. Середа Добыча и разведка полезных ископаемых

Платина и палладий: Черногорский ГОК вышел на комплексную пусконаладку

Черногорский ГОК — один из крупнейших российских EPC-проектов в Арктике: технологические переделы объединяют в единую цепочку с автоматизированным управлением и комплексной защитой.
фото: пресс-служба Ростех © rostec.ru

Платина и палладий — сырьё для высокотехнологичных отраслей, и его добыча на севере Красноярского края выходит на финишную прямую. Обогатительный комплекс Черногорского ГОКа в Норильском промышленном районе почти готов: сейчас на объекте заканчивают пусконаладку, а запуск намечен на конец года.

За проект отвечает «РТ-Инжиниринг» из Ростеха — как генеральный EPC-подрядчик он ведёт весь цикл: инженерные решения, поставку оборудования и материалов, строительство, монтаж, пусконаладку и запуск.

Сегодня специалисты сводят технологические переделы в единую цепочку. Параллельно проверяют работоспособность оборудования, настраивают автоматизированные системы управления и отрабатывают алгоритмы защит и блокировок рассказали в Ростехе.

Строительство и пусконаладку здесь ведут в основном собственными силами компании. Сейчас идёт переход от проверки отдельных агрегатов к комплексной отладке взаимодействия всей цепочки — с упором на надёжность систем управления, межагрегатные связи и синхронную работу на каждом переделе.

На участке крупного дробления и транспортировки руды заканчивают настройку конвейерной системы, блокировок, технологических защит и приборов безопасности. Задача — подтвердить устойчивую работу в автоматическом режиме и готовность к стыковке со следующими переделами.

В главном корпусе, в отделении измельчения, отлаживают мельничное оборудование и синхронизируют электродвигатели мельниц с частотными преобразователями. На флотационном переделе, где руду обогащают и получают концентрат, идут гидравлические испытания чанового оборудования флотомашин и центровка приводов насосов и флотационных машин.

Для «РТ-Инжиниринга» это один из крупнейших EPC-проектов и показательный пример работы в Арктике. Опыт, накопленный здесь — от логистики завоза крупногабаритного оборудования до адаптации технологических процессов к северным условиям, — компания считает базой для дальнейших проектов на Крайнем Севере и в других сложных климатических зонах.

Проект внесён в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Он даёт импортозамещение, развитие Северного морского пути и около 1600 новых рабочих мест.

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Источник: rostec.ru

Комментарии 2

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  • 0
    Нет аватара alexm24.09.26 14:36:56

    Обогатительный комплекс Черногорского ГОКа — это современный промышленный объект в Норильском промышленном районе (Красноярский край, примерно в 15 км от Норильска). Его задача — перерабатывать руду с Черногорского месторождения (медно-никелевые руды с содержанием платины, палладия, меди, никеля и других ценных металлов) и получать товарные концентраты
    Проект реализует ООО «Черногорская ГРК» (входит в группу «Русская платина»), а генеральным EPC-подрядчиком выступает холдинг «РТ-Инжиниринг» (госкорпорация «Ростех»). Компания взяла на себя полный цикл работ: от инженерных решений и поставки оборудования до строительства, монтажа и запуска.
    Из-за санкционных ограничений проект перепроектировали: часть иностранного оборудования заменили на отечественные аналоги.
    Проект имеет стратегическое значение: он включён в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года, способствует импортозамещению, развитию Северного морского пути и созданию около 1600 рабочих мест
    Проектная мощность первой очереди — переработка 7-9 млн тонн руды в год с выпуском 250 тыс. тонн концентратов в год. В перспективе, с освоением соседнего месторождения «Норильск-1», мощность планируют увеличить до 14 млн тонн руды в год, что позволит производить до 55 тонн металлов платиновой группы и обеспечит ресурсную базу более чем на 50 лет.

    #1321670
  • 0
    Нет аватара alexm24.09.26 14:40:38

    Черногорский ГОК принадлежит группе компаний «Русская платина», владельцами которой являются предприниматели Муса Бажаев и Дени Бажаев.
    Непосредственным оператором проекта выступает ООО «Черногорская горнорудная компания» (Черногорская ГРК) — дочерняя структура, которая владеет лицензией на разведку, добычу и производство цветных и драгоценных металлов на Черногорском месторождении.
    Корпоративная структура устроена так:
    ООО «Черногорская ГРК» — 100-процентная «дочка» ООО «РП-Майнинг», которое, в свою очередь, входит в группу «Русская платина».
    Генеральным директором Черногорской ГРК является Ахмед Бажаев.
    «Русская платина» приобрела Черногорскую ГРК в апреле 2011 года вместе с лицензией на Черногорское месторождение. До этого компания разрабатывала месторождение россыпной платины Кондёр в Хабаровском крае.
    Важный нюанс: «Норильский никель» не является совладельцем ГОКа. Изначально «Русская платина» и «Норникель» планировали создать совместное предприятие «Арктик Палладий», но в 2021 году от этой идеи отказались (из-за позиции акционера «Норникеля» — «Русала»). Вместо этого стороны подписали соглашение об операционном партнёрстве: «Норникель» предоставляет «Русской платине» доступ к своей логистической и энергетической инфраструктуре и берёт на себя обязательство по переработке и сбыту концентратов с Черногорского ГОКа, но участия в капитале не имеет.
    Таким образом, ГОК — это полностью частный проект семьи Бажаевых, а «Норникель» — инфраструктурный и сбытовой партнёр.

    #1321671