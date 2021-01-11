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Russkaya_trapeza™ ⇒ Производство

«Русская Трапеза» представила фасовочно-упаковочный комплекс для упаковки попкорна

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Производство Китай
Производство ЕС
другие страны

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/W9g_6uVOxYU

Вертикальный комплекс для фасовки и упаковки готового попкорна был разработан, изготовлен и установлен в конце 2020 года на производстве компании-заказчика. Стандартный набор оборудования включает линейный весовой дозатор РТ-ДВМ (однокаскадный двухручьевой), упаковочный автомат РТ-УМ-20 Лайтпак, ленточный термопринтер РТ-РМ-30.

Максимальная скорость фасовочно-упаковочного процесса — 20 упаковок в минуту. Доза продукта — 30-50 грамм. Тип упаковки — стандартный трёхшовный пакет «подушка».

Проект отличается относительно невысокой стоимостью линии при высоком качестве и надёжности каждой технической единицы. На стоимость комплекса влияют 3 основных фактора:

  • Всё оборудование изготавливается на собственной производственной площадке холдинга «Русская Трапеза», расположенной в Санкт-Петербурге. Благодаря этому отсутствуют таможенные пошлины и высокие транспортные расходы, которые неизбежны при покупке аналогичного набора оборудования за рубежом.
  • Наличие минимального набора дополнительных функций. Как правило, разнообразие опциональных дополнений обеспечивает создание оригинальной и привлекательной упаковки, но никак не влияет на её качество. В некоторых случаях необходимость в них возникает при упаковке сложных, хрупких и сильнопылящих продуктов, каковым не является попкорн.
  • Скорость упаковки, безусловно, сказывается на конечной стоимости упаковочной линии. Необходимая производительность рассчитывается исходя из объёмов выпуска продукции компании-заказчика. Она же влияет на горизонт окупаемости. Именно поэтому не всегда целесообразно приобретать дорогостоящие высокоскоростные упаковочные линии.
Источник: https://r-t.ru/news_rt/fasovochno-u...pleks-dlya-upakovki-popkorna-video/

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