«Русская Трапеза» представила фасовочно-упаковочный комплекс для упаковки попкорна
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|Производство РФ
|Производство Китай
|Производство ЕС
|другие страны
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/W9g_6uVOxYU
Вертикальный комплекс для фасовки и упаковки готового попкорна был разработан, изготовлен и установлен в конце 2020 года на производстве компании-заказчика. Стандартный набор оборудования включает линейный весовой дозатор РТ-ДВМ (однокаскадный двухручьевой), упаковочный автомат РТ-УМ-20 Лайтпак, ленточный термопринтер РТ-РМ-30.
Максимальная скорость фасовочно-упаковочного процесса — 20 упаковок в минуту. Доза продукта — 30-50 грамм. Тип упаковки — стандартный трёхшовный пакет «подушка».
Проект отличается относительно невысокой стоимостью линии при высоком качестве и надёжности каждой технической единицы. На стоимость комплекса влияют 3 основных фактора:
- Всё оборудование изготавливается на собственной производственной площадке холдинга «Русская Трапеза», расположенной в Санкт-Петербурге. Благодаря этому отсутствуют таможенные пошлины и высокие транспортные расходы, которые неизбежны при покупке аналогичного набора оборудования за рубежом.
- Наличие минимального набора дополнительных функций. Как правило, разнообразие опциональных дополнений обеспечивает создание оригинальной и привлекательной упаковки, но никак не влияет на её качество. В некоторых случаях необходимость в них возникает при упаковке сложных, хрупких и сильнопылящих продуктов, каковым не является попкорн.
- Скорость упаковки, безусловно, сказывается на конечной стоимости упаковочной линии. Необходимая производительность рассчитывается исходя из объёмов выпуска продукции компании-заказчика. Она же влияет на горизонт окупаемости. Именно поэтому не всегда целесообразно приобретать дорогостоящие высокоскоростные упаковочные линии.
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