«Русская Трапеза» представила фасовочно-упаковочный комплекс для упаковки попкорна

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Вертикальный комплекс для фасовки и упаковки готового попкорна был разработан, изготовлен и установлен в конце 2020 года на производстве компании-заказчика. Стандартный набор оборудования включает линейный весовой дозатор РТ-ДВМ (однокаскадный двухручьевой), упаковочный автомат РТ-УМ-20 Лайтпак, ленточный термопринтер РТ-РМ-30.

Максимальная скорость фасовочно-упаковочного процесса — 20 упаковок в минуту. Доза продукта — 30-50 грамм. Тип упаковки — стандартный трёхшовный пакет «подушка».

Проект отличается относительно невысокой стоимостью линии при высоком качестве и надёжности каждой технической единицы. На стоимость комплекса влияют 3 основных фактора: