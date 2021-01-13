Омсктрансмаш отправил в российские войска танки Т-80БВМ

© transmash-omsk.ru

В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны РФ получило партию танков Т-80БВМ, произведённых Омским заводом транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех»).

Прежде чем поступить на вооружение российской армии, танки успешно прошли тщательную проверку. С целью контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам был проведен ряд испытаний, как стационарных — цеховых, так и на полигоне.

«Все обязательства перед Министерством обороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», — отметил генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов.

Танк Т-80БВМ — это разработанная АО «Омсктрансмаш» усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшими основными боевыми качествами: огневой мощью, защищенностью и маневренностью. В танке существенно изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства.

С 2019 года боевая машина поставляется в ВС РФ.

© transmash-omsk.ru

© transmash-omsk.ru

© transmash-omsk.ru

Фото сайта: transmash-omsk.ru