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Армия и Флот

Омсктрансмаш отправил в российские войска танки Т-80БВМ

 © transmash-omsk.ru

В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны РФ получило партию танков Т-80БВМ, произведённых Омским заводом транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех»).

Прежде чем поступить на вооружение российской армии, танки успешно прошли тщательную проверку. С целью контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам был проведен ряд испытаний, как стационарных — цеховых, так и на полигоне.

«Все обязательства перед Министерством обороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», — отметил генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов.

Танк Т-80БВМ — это разработанная АО «Омсктрансмаш» усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшими основными боевыми качествами: огневой мощью, защищенностью и маневренностью. В танке существенно изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства.

С 2019 года боевая машина поставляется в ВС РФ.

 © transmash-omsk.ru

 © transmash-omsk.ru

 © transmash-omsk.ru

Фото сайта: transmash-omsk.ru
Источник: http://transmash-omsk.ru/node/1057

Т-80БВМ, Омсктрансмаш
  • Нет аватара Александр У.
    13.01.2119:14:31

    Наверное не произвели, а сделали модернизацию танков с хранения?

    Их на хранении несколько тысяч, нет смысла производить новые, а вот модернизации они требуют.

    Но новость хорошая. Сам служил на Т-80… считаю это лучший танк и очень рад, что наконец то их начали возвращать из резервного хранения в строй. В морозы если завели хоть один танк, то он заведёт всю остальную роту… А дизельные танки очень плохо в морозы заводятся и требуют танцев с бубном вокруг танка…

    Точно также с вагонов получали новые танки — вот это событие на всю жизнь запомнил… Новые танки под пломбами, полная комплектация, хорошо отрегулированные машины…Красота…смертельная для врагов.

    Отредактировано: Александр У.~19:17 13.01.21
    #1221781
  • Александр Сенин Александр Сенин
    13.01.2119:39:43

    Благодаря установке 1250-сильного газотурбинного двигателя появилась возможность передвижения по шоссе с рекордной скоростью — 80 км/ч. Запас хода по топливу при этом составляет 500 км.

    Боекомплект к 125-мм пушке 2А46М-1 увеличен до 45 снарядов. Запас патронов к 7,62-мм пулемету ПКТМ составляет 1250, а к зенитному 12,7-мм «Корду» — 300 штук.

    Экипаж- 3 ч.

    #1221790
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