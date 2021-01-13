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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в адрес пассажироперевозчиков Перми передана партия автобусов производства ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Республике Башкортоста

Партия из 37 низкопольных автобусов отгружена в адрес транспортных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров на маршрутах Перми. Автобусы приобретены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это не первая поставка городских низкопольных автобусов НЕФАЗ в Пермь в 2020 году. Ранее в адрес мэрии города были поставлены 44 низкопольных газовых автобуса, и пассажиры уже успели оценить по достоинству преимущества рестайлинговых автобусов НЕФАЗ.

В общей сложности в 2020 году «КАМАЗ» поставил 192 низкопольных автобуса в регионы в рамках национального проекта «БКАД».

"Мы с большим вниманием подходим к вопросу обновления городского пассажирского транспорта и учитываем пожелания заказчиков. Наши возможности позволяют адаптировать транспорт под требования конкретных маршрутов. Для Перми установлено большое количество дополнительных опций, которые повышают комфорт и удобство передвижения для всех категорий пассажиров", -пояснил директор по пассажирскому транспорту Самат Саттаров.

НЕФАЗ-5299-40-57 — рестайлинговый городской низкопольный автобус большой вместимости с двигателем Weichai, работающим на компримированном природном газе, экологического стандарта Евро-5. Автобус оснащён автоматической коробкой передач ZF и независимой передней подвеской, обеспечивающей плавность хода. Низкий уровень пола, механическая аппарель и система наклона кузова книлинг облегчают посадку и высадку пассажиров с детскими колясками, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями передвижения. Автобусы оснащены электронными маршрутоуказателями и системой речевого информирования пассажиров. В соответствии с пожеланиями заказчика автобусы укомплектованы оборудованием подсчета пассажиров, видеонаблюдения, спутниковой навигации и системой «Говорящий город» для звукового ориентирования людей с ограниченными возможностями. С учетом современных требовании автобус укомплектован беспроводным доступом в Интернет, USB-зарядками, а также зарядным устройством для валидаторов. Автобусы выполнены в цветографическом оформлении в стиле городского транспорта Перми.