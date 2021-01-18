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Транспорт и логистика

Усть-Катавский вагоностроительный завод заключил договор о поставке Москве 90 трамваев новой модели

 © ukvz.ru

Усть-Катавский вагоностроительный завод и торговый дом «Синара — Транспортные машины» подписали контракт о поставке в Москву 90 трамваев. Поставка начнется в 2021 году, окончание контракта — 2022 год.

Речь о новой односекционной полностью низкопольной модели 71-628. О разработке этой модели трамвая стало известно в начале 2020 года. Сборка первого экземпляра трамвая велась на УКВЗ в 2020 г., и в январе 2021 г. началась его тестовая обкатка на заводской ветке.

 © avatars.mds.yandex.net

 © static.ngs.ru

Одной из главных задач при создании нового вагона была оптимизация соотношения «цена-качество». В трамвае будут установлены мультимедийная система, Wi-Fi, оборудованы USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

Большинство комплектующих для нового вагона производят в родном для Усть-Катавского завода регионе — Челябинской области. Тележки, вероятно, такие же, как у моделей УКВЗ 71-633 и 71-142, позволяющие обеспечить относительно широкий, для 100% низкопольной компоновки, проход в салоне над тележками.

На базе трамвая 71-628 также может быть реализована низкопольная трёхсекционная 4-осная модель 71-648.

 © ukvz.ru
Источник: http://tass.ru/ekonomika/10467311

трамваи, 71-628, Усть-Катавский вагоностроительный завод, Роскосмос
  • user78 user78
    18.01.2111:12:14

    подписали контракт о поставке в Москву 90 трамваев. Поставка начнется в 2021 году, окончание контракта — 2022 год.

    Речь о новой односекционной полностью низкопольной модели 71-628.

    +!    

    Ещё фото нового трамвая 71-628:

     © s8.hostingkartinok.com

     © s8.hostingkartinok.com

    Это дальнейшее развитие модели 71-623-02, которых в Москве насчитывается 65 шт. (2012-2013 годов выпуска):

     © s8.hostingkartinok.com

    У нового трамвая можно отметить более широкие двери (практически полностью остекленные как у вагонов метро «Москва-2020″), большую площадь окон, скорее всего будет обновленный ещё более комфортный салон, современный дизайн и другие улучшения.    

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    В прошлогодней новости уже упоминались эти 90 трамваев УКВЗ для Москвы:

    В Москве закупят 204 новых трамвая в 2021-2022 годах

    25.11.2020

    Около 110 новых трамваев „Витязь-Москва“ „Синара“ и „Львенок“ поступят в столицу в следующем году. Всего на 2021-2022 закуплено 204 трамвая на сумму 33 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУП „Мосгортранс“.

    "Столица планирует приобрести 204 новых трамвая, из них 74 модели „Витязь-Москва“, 90 моделей „Синара“, а также 40 односекционных трамваев „Львенок“. В следующем году по Москве начнут курсировать новые 109 трамваев. Поставка остальных распланирована до 2022 года, сумма контракта на закупку — 33 млрд рублей, включая контракт жизненного цикла на 30 лет», — сказали в пресс-службе.

    Там уточнили, что в 2017-2020 годах Москва закупила 390 новых трамваев «Витязь» на общую сумму 78 млрд рублей с учетом контракта жизненного цикла на 30 лет. По этому контракту поставщик обязуется обслуживать и ремонтировать трамваи в течение всего срока эксплуатации, пояснили в ГУП «Мосгортранс».

    Новые трехсекционные низкопольные трамваи «Витязь-Москва» с плавным и бесшумным ходом впервые вышли на столичные маршруты в 2017 году. Они ходят по 25 маршрутам на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе, юге и в центре города.

    Как сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, в 2023 году на линиях можно будет увидеть только транспорт нового поколения. Сейчас в столице насчитывается более 450 современных трамваев.

    https://tass.ru...moskva/10094361

    Таким образом, в 2022-м году в Москве будет 464 шт. трехсекционных низкопольных трамваев «Витязь-М», 70 шт. трехсекционных низкопольных трамваев 71-414, 65 шт. односекционных низкопольных трамваев 71-623-02, 90 шт. новых односекционных низкопольных трамваев 71-628, 40 шт. односекционных низкопольных трамваев «Львёнок». Суммарно — 729 современных комфортабельных низкопольных трамваев.    

    Всего в Москве сейчас 740 трамваев (без учета служебных машин), из них на линии регулярно выходят порядка 660-680 шт. То есть к 2022 году в Москве на 100% обновятся все трамваи, их число даже вырастет.    

    Отредактировано: user78~11:50 18.01.21
    #1222442
    • Нет аватара Tcheluskin
      18.01.2111:31:01

      У этого опытного экземпляра трамвая 71-628, видимо, пока неокончательный дизайн, в части кожухов тележек, зеркал, окраски и др.

      Отредактировано: Tcheluskin~11:31 18.01.21
      #1222446
      • user78 user78
        18.01.2111:47:49

        Да, это же предсерийный прототип. Кожухи тележек на одной из сторон вообще пока сняты, зеркала тоже будут другие.

        Вот таким будет окончательный дизайн:

         © ukvz.ru

        Отредактировано: user78~11:48 18.01.21
        #1222447
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