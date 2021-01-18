Усть-Катавский вагоностроительный завод заключил договор о поставке Москве 90 трамваев новой модели

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Усть-Катавский вагоностроительный завод и торговый дом «Синара — Транспортные машины» подписали контракт о поставке в Москву 90 трамваев. Поставка начнется в 2021 году, окончание контракта — 2022 год.

Речь о новой односекционной полностью низкопольной модели 71-628. О разработке этой модели трамвая стало известно в начале 2020 года. Сборка первого экземпляра трамвая велась на УКВЗ в 2020 г., и в январе 2021 г. началась его тестовая обкатка на заводской ветке.

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Одной из главных задач при создании нового вагона была оптимизация соотношения «цена-качество». В трамвае будут установлены мультимедийная система, Wi-Fi, оборудованы USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

Большинство комплектующих для нового вагона производят в родном для Усть-Катавского завода регионе — Челябинской области. Тележки, вероятно, такие же, как у моделей УКВЗ 71-633 и 71-142, позволяющие обеспечить относительно широкий, для 100% низкопольной компоновки, проход в салоне над тележками.

На базе трамвая 71-628 также может быть реализована низкопольная трёхсекционная 4-осная модель 71-648.

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