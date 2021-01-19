Хабаровский трубный завод запустил линию для производства труб КОРСИС

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Хабаровский трубный завод, входящий в Группу «Полипластик», в декабре 2020 года запустил новую производственную линию для выпуска труб под торговой маркой КОРСИC. Благодаря установленному экструзивному оборудованию удастся значительно увеличить оперативность поставок труб КОРСИС на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Для размещения оборудования сотрудники ХТЗ подготовили помещение. Корпус за короткий срок был переоборудовали в полноценный цех, где установили ворота, смонтировали подкрановые пути с кран-балкой, подключили к заводским системам отопления и энергоснабжения, обустроили систему водооборота с охлаждающим оборудованием и подготовили приёмную площадку рядом с цехом.

© polyplastic.ru

«1 декабря мы начали производство двух горящих заказов. Это 2 км трубы КОРСИС диаметром 400 мм для реконструкции набережной Амура в городе Комсомольске-на-Амуре и 1 км труб диаметром 500 мм для сетей таможенно-логистического комплекса Каникурган в Амурской области. На данный момент весь объём труб отгружен заказчикам», — рассказывает генеральный директор ХТЗ Владимир Мельников.

Запуск линии КОРСИС положительно повлияет на оперативность выполнения заказов и, соответственно, лояльность заказчиков, что повлечет увеличение числа проектов с применением труб ПОЛИПЛАСТИК" — уверены в торговом доме «Полипластик-ДВ», осуществляющем продажи на территории Дальневосточного региона.

«Производство труб КОРСИС на Хабаровском трубном заводе позволит в короткие сроки поставлять трубы даже в отдаленные регионы: на Сахалин, Камчатку и в Чукотку. За счет этого заказчики смогут вводить объекты в эксплуатацию в срок, без задержек. Также сократятся логистические издержки, которые возникали из-за перемещения труб КОРСИС с других заводов для пополнения складских запасов», — поясняет региональный менеджер «Полипластик-ДВ» Антон Ирхин.

© polyplastic.ru

В первом квартале 2021 года на ХТЗ планируется установка второй линии для производства труб КОРСИС малых диаметров от 110 до 200 мм.

Благодаря совместной работе Хабаровского трубного завода и «Полипластик-ДВ» высококачественная и оптимальная по стоимости трубная продукция для систем водоотведения местного производства станет еще более доступной на Дальнем Востоке.