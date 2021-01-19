Состоялась резка стали для первого судна-газовоза нового поколения проекта «Арктик СПГ 2»

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ПAO «НОВАТЭК» сообщило, что на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке состоялась церемония резки стали для первого серийного судна-газовоза ледового класса Arc7 для морской транспортировки СПГ с проекта «Арктик СПГ 2», реализуемого «НОВАТЭКом» совместно с иностранными партнерами TOTAL, CNPC, CNOOC, Mitsui и JOGMEC. Заказчиком судна является ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ» («СМАРТ СПГ»), совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Совкомфлот».

Ранее проект «Арктик СПГ 2» и «СМАРТ СПГ» заключили долгосрочные договоры фрахтования 14 судов-газовозов ледового класса Arc7, строительство которых будет осуществлено на судостроительном комплексе «Звезда».

Спроектированные для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути, включая его восточный сектор, суда-газовозы будут иметь более высокие ледокольные и маневровые характеристики по сравнению с предыдущим типом арктических судов-газовозов, задействованных на текущий момент на проекте «Ямал СПГ».

«Строительство на судостроительном комплексе „Звезда“ флота арктических судов-газовозов нового поколения для проекта „Арктик СПГ 2“ позволит локализовать в России технологии строительства крупнотоннажных и высокотехнологических судов, — отметил Заместитель Председателя Правления — Директор по морским операциям, транспортировке и логистике ПАО „НОВАТЭК“ Евгений Амбросов. — Все суда-газовозы, заказанные „СМАРТ СПГ“ на судостроительном комплексе „Звезда“, будут зарегистрированы под государственным флагом РФ и полностью укомплектованы российскими экипажами, для подготовки которых необходимо уже сейчас задействовать весь потенциал российской образовательной отрасли, в том числе крупнейшего в стране морского образовательного центра — Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке».

Справка

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK».