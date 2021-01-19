В медучреждения Пермского края переданы 58 новых автомобилей
19 января 2021 г. состоялась церемония вручения ключей от 58 автомобилей руководителям медицинских организаций из 24 муниципальных образований Прикамья. Для оказания медицинской помощи пациентам в территориях передана техника повышенной проходимости — LADA 4×4 «Нива». Автомобили отправятся в те учреждения, которые оказывают неотложную помощь жителям отдаленных территорий. Это позволит улучшить качество медицинского обслуживания на селе.
Так, больница Коми-Пермяцкого округа получит сразу 5 полноприводных машин. Они будут работать на плановую и неотложную медицинскую помощь. Ключи от «Нив» получили главные врачи из самых разных и труднодоступных уголков Прикамья. От Чайковского до Чердыни.
Обновление транспорта — лишь часть большой программы по модернизации первичного медицинского звена. На ремонт, строительство и оборудование в крае в этом году выделено 8 миллиардов рублей.
Помимо этих 58 машин в текущем году планируется передать на места еще 70 автомобилей.
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