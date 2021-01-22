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Детские сады и школы

В Тюменской области открыли новую сельскую школу

 © admtyumen.ru

Новый год в новой обстановке встретили 72 учащихся из села Горнослинкино в Уватском районе. Накануне здесь открыли новую школу на три тысячи квадратных метров.

Как сообщили в областном департаменте образования, здание вмещает девять учебных кабинетов, спортивный зал с раздевалками и душевыми, столовую на тридцать мест, библиотеку, медблок и специальное помещение со спальными местами для группы кратковременного пребывания.

Каждый кабинет оснащен интерактивными досками и проекторами. Кроме того, школьникам доступны цифровые лаборатории и четырнадцать компьютеров, установленных в кабинете информатики, а также 3D-принтер и столы для проведения опытов.

 © tumentoday.ru

https://admtyum...11885024@egNews

Источник: https://tumentoday.ru/2021/01/21/v-...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тюменская область, новая школа, сельская жизнь
  • Александр Сенин Александр Сенин
    22.01.2117:55:43

    В 2020 году в России по нацпроекту «Образование» открыли 160 новых школ на 102 тыс. мест!

    Также 15.5 тыс. образовательные учреждений получили доступ высокоскоростному интернету, а 7900 школ получили новое оборудование: компьютеры, ноутбуки и 3D-принтеры.

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