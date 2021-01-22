В Тюменской области открыли новую сельскую школу
Новый год в новой обстановке встретили 72 учащихся из села Горнослинкино в Уватском районе. Накануне здесь открыли новую школу на три тысячи квадратных метров.
Как сообщили в областном департаменте образования, здание вмещает девять учебных кабинетов, спортивный зал с раздевалками и душевыми, столовую на тридцать мест, библиотеку, медблок и специальное помещение со спальными местами для группы кратковременного пребывания.
Каждый кабинет оснащен интерактивными досками и проекторами. Кроме того, школьникам доступны цифровые лаборатории и четырнадцать компьютеров, установленных в кабинете информатики, а также 3D-принтер и столы для проведения опытов.
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22.01.2117:55:43