Оптимизация производственных процессов: «как нарастить выручку почти на 50% за два года»

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Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» помогает компаниям в создании эффективной производственной системы. Об успехах предприятий, выпускающих автотранспортные средства, читайте в материале портала.

Рост зарплат и выручки

Компания «ТТМ Центр» (Рязанская область), которая занимается реализацией грузовых автомобилей, в 2018 году первой в регионе и одной из первых в стране вошла в число участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Оптимизировать производственные процессы на предприятии помогли эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) — ключевого исполнителя нацпроекта.

В качестве пилотного проекта было выбрано производство изотермических фургонов, которые используют для транспортировки грузов со специальными температурными условиями, например для замороженных овощей и мясных полуфабрикатов. Доля производства этой продукции в общей выручке предприятия составляет 60%, компания выпускает до 6 тыс. таких фургонов ежегодно. Основные клиенты предприятия — Х5 Retail Group, «Монетка», «Дикси», Великолукский мясокомбинат, «Продтранс», «Почта России» и другие.

В качестве пилотного проекта было выбрано производство изотермических фургонов, которые используют для транспортировки грузов со специальными температурными условиями, например для замороженных овощей и мясных полуфабрикатов. Доля производства этой продукции в общей выручке предприятия составляет 60%, компания выпускает до 6 тыс. таких фургонов ежегодно. Основные клиенты предприятия — Х5 Retail Group, «Монетка», «Дикси», Великолукский мясокомбинат, «Продтранс», «Почта России» и другие.

Григорий Сысоев/РИА Новости © xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai

Компания участвует в нацпроекте два года. За это время благодаря адресной поддержке экспертов ФЦК время изготовления одного фургона сократилось на 64%, с 43 до 15,5 часа. При этом выработка в потоке увеличилась практически на 67%, с 12 до 20 фургонов в сутки. Объем незавершенного производства (фургонов разной степени готовности) уменьшился на 77%, с 26 до шести единиц.

В то же время выручка предприятия увеличилась более чем на 46%, а добавленная стоимость выросла на 33%. Рост зарплат сотрудников составил порядка 5%, при этом численность их тоже выросла — с 531 до 557. В компании также создали систему поощрения за инициативы по улучшению процесса производства. Так, лучшие рационализаторы на «ТТМ Центр» по итогам года в качестве дополнительных призов получают смартфоны, телевизоры и т. д.

Увеличение выпуска техники

Машиностроительное предприятие «Кургандормаш» (Курганская область), один из крупнейших в России производителей дорожно-строительной и коммунальной техники, участвует в нацпроекте с ноября 2019 года. При поддержке экспертов ФЦК на предприятии оптимизирован процесс изготовления малых коммунальных машин УКМ-2500. Мобильная техника предназначена для уборки тротуаров, а также дорожек в парках и скверах.

За время реализации проекта на участке сборки малогабаритных коммунальных машин УКМ-2500 количество готовых единиц техники выросло на 300%, с одной до четырех машин в месяц. При этом время производства одной машины снизилось на 32%, с 220 до 150 часов.

Предприятие планирует нарастить выпуск УКМ-2500 с учетом спроса на рынке до 60 единиц в год. Для сравнения: в 2018 году было произведено всего 14 единиц, а в 2019-м — 23. При выполнении плана продаж компания увеличит выручку на 112,5 млн рублей в год.

Сокращение времени производства

Верещагинский завод «Ремпутьмаш» в Пермском крае специализируется на выпуске железнодорожной техники, в том числе единственный в стране производит до 20 снегоуборочных поездов в год для нужд РЖД. Доля производства снегоуборочной техники в общей выручке предприятия составляет 50%, а в планах на 2021 год увеличить этот показатель до 75%. В рамках реализации нацпроекта эксперты ФЦК как раз решили оптимизировать процесс создания снегоуборочного поезда.

В итоге выработка в потоке в расчете на одного сотрудника увеличилась на 63%, что соответствует росту выпуска готовой продукции вдвое, с одного до двух составов в месяц. При этом время производства одного снегоуборочного поезда сократилось на 67,6%, с 136 до 44 дней.

В перспективе предприятие планирует оптимизировать и другие производственные участки. Например, внедрить принципы бережливого производства в изготовлении снегоуборочных поездов ПСС-2П нового поколения, в работе склада материалов и комплектующих, а также сократить время ремонта колесных пар грузовых вагонов.