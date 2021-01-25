ТАГМЕТ поставил компании «Роснефть» первую партию продукции из новой хромосодержащей марки стали

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Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), поставил ПАО «НК «Роснефть» первую опытно-промышленную партию высокопрочных нарезных бесшовных труб из хромосодержащей стали типа 13Cr.

Поставленные обсадные трубы устойчивы к экстремально низким температурам и будут использоваться для обустройства нефтяных и газовых скважин на Ванкорском месторождении, разработку которого ведет ООО «РН-Ванкор», дочернее предприятие компании «Роснефть». Поставке предшествовали успешные испытания на прочность и устойчивость к работе в агрессивных средах опытной партии труб из стали 13Cr.

«Развитие высокотехнологичной продукции — один из стратегических приоритетов ТМК. ТАГМЕТ в 2020 году освоил целый ряд инновационных марок стали, создав новые виды труб по требованиям заказчиков. Поставка премиальной продукции компании «Роснефть» — отличный пример реализации такой стратегии. В 2021 году мы продолжим наращивать объемы выпуска труб из высокопрочной коррозионностойкой стали с премиальными резьбовыми соединениями», — подчеркнул управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан.

ТМК является стратегическим партнером ПАО «НК «Роснефть» и в течение многих лет поставляет компании высокотехнологичную трубную продукцию из стали типа 13Cr. Впервые такие поставки были осуществлены входящим в ТМК Синарским трубным заводом (СинТЗ) в 2013 году.