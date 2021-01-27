АВТОТОР выпустил первую тысячу автомобилей Hyundai Sonata по полному циклу

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На калининградском заводе АВТОТОР выпустили первую тысячу автомобилей Hyundai Sonata по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка). Производство модели ведется с октября 2020 года.

Для производства Hyundai Sonata введена в эксплуатацию новая сварочная линия, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки.

Hyundai Sonata — первая легковая модель в линейке выпускаемых на АВТОТОР автомобилей Hyundai, производимая по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов.

Запуск производства новой модели произведен в рамках реализации обязательств, предусмотренных Специальным инвестиционным контрактом, подписанным АВТОТОР с Минпромторгом РФ и Правительством Калининградской области.

В преддверии этого знакового события была подготовлена видео-презентация, представляющая все основные этапы производства автомобиля на заводе АВТОТОР.

Съемки проходили на производственной площадке предприятия в микрорайоне им. А. Космодемьянского. В съемках видеопрезентации приняла участие солистка Калининградской областной филармонии, лауреат международных конкурсов Анна Ушакова, которая исполнила один из шедевров Людвига ван Бетховена — Соната для фортепиано № 17 ре минор.

Выдающиеся российские и зарубежные музыканты уже традиционно принимают участие в проектах АВТОТОР. В разные годы с концертами на предприятии выступали: виолончелисты Борислав Струлев и Роман Комачков, пианист Алексей Гориболь, скрипачи Александр Тростянский и Семён Гуревич, органистка Хироко Иноуэ, трио «Меридиан», ансамбли «Hide-Hide» (Япония), «Subtilu-Z» (Литва) и др.

Концерты известных артистов для коллектива завода были организованы в рамках фестиваля «Орган +" и Международного конкурса органистов им. М. Таривердиева, который проводится в Калининграде Благотворительным фондом Микаэла Таривердиева при спонсорской поддержке АВТОТОР на протяжении 18 лет.

Кстати, специально для проведения таких концертов предприятие приобрело собственный рояль, который стал одним из героев нового видео АВТОТОР.

Ссылка на видео:

https://youtu.be/7Hc20pKKv7s