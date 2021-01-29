Ростех приступил к испытаниям первого в России двигателя ВК-650 В для легких вертолетов

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Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех начала испытания двигателя ВК-650 В, который планируется устанавливать на легкие вертолеты, такие как Ка-226Т и «Ансат-У». Силовая установка, не имеющая аналогов в России, успешно запущена на испытательном стенде «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге.

На данный момент специалисты выполнили первую из четырех частей программы испытаний: осуществили первый запуск, оценили ключевые параметры изделия, отладили совместную работу систем стенда и двигателя. В процессе испытаний непрерывно записывались параметры демонстратора и оценивалось его состояние. По результатам испытаний на стендах и автономных установках будут подтверждены заложенные в двигателе технические характеристики и возможность его использования в составе вертолета для перехода на следующий этап.

«Современные подходы к проектированию и изготовлению двигателя, в том числе применение 3D-печати, позволили изготовить демонстратор и приступить к испытаниям в намеченные сроки. Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены. Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро. Результатом станет первый в России серийный двигатель для легких вертолетов, таких как „Ансат-У“ и Ка-226Т», — сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Новый двигатель почти на 12% состоит из деталей, изготовленных с помощью 3D-печати, что позволило ускорить производство демонстратора. В создании силовой установки, помимо «ОДК-Климов», задействованы Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, Уфимское моторостроительное производственное объединение, ПК «Салют», Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева и ряд других предприятий, отвечающих за проектирование и изготовление деталей и узлов.

Двигатель ВК-650 В имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна установка его модификаций на вертолеты «Ансат-У», VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. Сертификат типа на двигатель ВК-650 В планируется получить в 2023 году.