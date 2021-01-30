В Иваново открылся центр ядерной медицины
ГК «МедИнвестГрупп» запустил центр ядерной медицины в Иваново за 200 млн руб. Это уже 24-й филиал быстрорастущей федеральной сети «ПЭТ-Технолоджи», которая в январе прошлого года включала 15 центров.
Для пациентов диагностика в центре будет бесплатной по направлению из онкодиспансера по полису ОМС в рамках Территориальной программы госгарантий. Объем инвестиций в проект составил более 200 млн руб. Всего центр сможет принимать более 5000 пациентов ежегодно.До открытия центра ивановским пациентам приходилось ездить на обследование для уточнения диагноза в другие регионы — в Ярославль и Москву.
Источник: https://i3vestno.ru/novosti/-486885
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30.01.2108:12:54