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Медучреждения

В Иваново открылся центр ядерной медицины

 © i3vestno.ru

ГК «МедИнвестГрупп» запустил центр ядерной медицины в Иваново за 200 млн руб. Это уже 24-й филиал быстрорастущей федеральной сети «ПЭТ-Технолоджи», которая в январе прошлого года включала 15 центров.

Для пациентов диагностика в центре будет бесплатной по направлению из онкодиспансера по полису ОМС в рамках Территориальной программы госгарантий. Объем инвестиций в проект составил более 200 млн руб. Всего центр сможет принимать более 5000 пациентов ежегодно.До открытия центра ивановским пациентам приходилось ездить на обследование для уточнения диагноза в другие регионы — в Ярославль и Москву.
Источник: https://i3vestno.ru/novosti/-486885

новое медучреждение, модернзация здравоохранения, Ивановская область
  • Нет аватара termometrix
    30.01.2108:12:54

    Новый инфекционный госпиталь в Иванове

    Как идет его подготовка к приему пациентов

    Видео

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    Отредактировано: termometrix~08:18 30.01.21
    #1223623
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