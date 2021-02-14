Благоустройство городов. Вспоминая год 2020

Обзор проектов благоустройства, ранее не опубликованных на сайте

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Улица Марджани в Казани стала удобнее

Как сообщила пресс-служба мэрии Казани, в городе завершена реконструкция участка ул. Марджани от ул. Татарстан до ул. Зайни Султана.

Благодаря проведенным работам на ул. Марджани появился широкий тротуар вдоль набережной, отделенная велосипедная дорожка, парковочные карманы, на тротуаре вдоль домов теперь есть возможность размещения столиков летних кафе.

Эта первая полноценная проезжая часть в городе, на которой проложена брусчатка. Скорость движения автомобилей здесь снижена до 20 км/час.

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Протяженность второй очереди благоустройства берега озера Кабан в Казани составляет почти 2 км и охватывает новые участки набережной — от ул. Хади Такташа до ул. Назарбаева, по мосту, соединяющему две стороны озера, а также по ул. Марджани в Старо-Татарской слободе. Об открытии предыдущего участка набережной рассказывалось на сайте в августе прошлого года.

Работы на объекте продолжаются.

Сквер Овчарова в посёлке Прибрежный Самарской области

Обновление сквер Овачарова открылся в самарском поселке Прибрежный.

Работы в сквере начались весной этого года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». - за эту общественную территорию на голосовании высказались более 15 тысяч горожан.

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Реализация проекта стала возможна благодаря активности людей. Именно эта территория заняла первое место в ходе рейтингового голосования — ее благоустройство поддержали более 15 тысяч человек.

Молодежь будет играть здесь в футбол, осваивать воркаут. Для родителей с детьми оборудована большая детская площадка. Представители старшего поколения смогут отдыхать на лавочках в тени деревьев.

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На территории обустроили 5 тысяч м2 газонов и высадили молодые деревья

В сквере уложена новая плитка, оборудованы детские площадки с антитравматическим покрытием, готовы волейбольно-баскетбольная и спортивная площадки, хоккейная калда, проведено озеленение территории.

Около Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге появилось новое общественное пространство

В 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Санкт-Петербурге начаты работы по созданию общественных пространств на территориях, прилегающих к Суздальским озерам.

Закончено благоустройство у южной стороны Верхнего Суздальского озера.

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На этой территории посадили деревья, кустарники, разбили газоны. Установлены велопарковки. Появились пешеходные дорожки, зоны для пикника, видовые площадки.

На пляже оборудованы новые кабинки для переодевания, сделан навес от солнца, установлены качели и пост охраны.

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Объём работ по благоустройству территории около Суздальских озер большой. Они будут проводиться поэтапно в 2021-2022 годах.

В Каневском районе Краснодарского края благоустрены 3 парка

В станице Привольной реконструировали зону отдыха площадью более 42 тыс. кв. метров. Рабочие установили бордюры, уложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, лавочки и фонари. Также в парке обустроили детскую игровую площадку и спортивную зону с тренажерами, провели озеленение. ⠀

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© kubnews.ru

В станице Новодеревянковской обновили парк площадью более 64 тыс. кв. метров, а в Новоминском сельском поселении — около 59 тыс. кв. метров. На территории зелёных зон появились малые архитектурные формы, спортивные и детские площадки.⠀

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края благоустроены сквер и часть центральной набережной

Сквер им. Алексея Крамаренко реконструировали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Общая площадь обновленной парковой зоны составляет порядка 5000 кв.м.

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Преобразилось более 250 метров набережной. Для Приморско-Ахтарска как для курортного города была необходима такая современная и красивая зона отдыха.

Специалисты обновили три спуска к пляжу, из архитектурного бетона построили ограждения. Кроме того, пешеходная зона набережной стала гораздо шире. Здесь установили лавочки, ротонды, а также игровую площадку в виде фрегата и малые архитектурные формы. На территории сквера высадили деревья и провели озеленение.⠀

© kubnews.ru

© kubnews.ru

© kubnews.ru

© kubnews.ru

Всего в этом году в рамках нацпроекта в Краснодарском крае благоустроено 316 общественных и дворовых территорий. Финансирование программы «Формирование комфортной городской среды» составляет 1,9 млрд рублей.

Во Всеволожске Ленинградской области открылся новый парк

Скейт-парк, теннисный корт, обширная детская площадка с лабиринтами — все это сегодня удобно разместилось на территории парка «Песчанка», общая площадь которого составляет 12,5 гектаров. В парке есть даже свой амфитеатр для проведения здесь культурно-массовых мероприятий городского и областного уровня, вместимостью до 1050 зрителей.

Детская игровая зона включает в себя комплексы «Лабиринт 2» и «Лес», а также огромную песочницу.

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Для гостей парка создана обширная сеть пешеходных дорожек общей протяженностью более 2 км, установлены фуд-корты, шезлонги, скамейки. В рамках программы «Безопасный город» в парке установлено 68 видеокамер.

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В парке установлена площадка «Дорога жизни» с техникой времён Великой Отечественной войны и ледовый дворец.

В Гурьевском округе Кемеровской области благоустроены 16 дворов и два общественных пространства

В прошлом году в Гурьевском районе приведены в порядок 16 дворовых территорий и центральная аллея в сквере Гурьевска, а в Салаире появилась новая спортивно-игровая площадка. Изменения стали возможны благодаря федеральному проекту «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

Общая стоимость работ составила 25 млн рублей.

В 16 дворах были заасфальтированы придомовые территории и отмостки, оборудованы парковочные зоны, уложены бордюры. У каждого подъезда установлены лавки и урны, посеян газон. Также в муниципалитете благоустроены два общественных пространства. В сквере «Юность» в Гурьевске приведена в порядок центральная аллея, выполненная в виде кинопленки. В Салаире установлен комплекс для подвижных игр: уличные мини-тренажеры и детский городок.

© ako.ru

© ako.ru

Гурьевский муниципальный округ уже четвертый год участвует в федеральном проекте «Формирование современной городской среды». За это время благоустроены 9 общественных территорий и отремонтированы 44 двора.

В Рязани состоялось открытие опоры линий электропередачи, стилизованной под символику ВДВ

Новая опора, заменившая две традиционные, является частью действующей линии электропередачи 110 кВ. Она выполнена в виде раскрытого парашюта и двух самолетов по сторонам. В верхней части размещена надпись: «Рязань — столица ВДВ».

© ryazpressa.ru

© mrsk-cp.ru

Высота опоры составляет 32 метра, ширина — 35 метров, масса — 90 тонн. Объект расположен на благоустроенной территории площадью 1,5 га, где установлены информационные стенды об истории воздушно-десантных войск.

В Ингушетии в Малгобеке состоялась торжественная церемония открытия памятника-мемориала Славы после реконструкции

Монумент восстановлен рамках реализации Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 гг.».

© ingushetia.ru

Здесь проведена реконструкция самого мемориального комплекса, изготовлен и установлен памятник солдату-освободителю, мемориальные плиты с именами защитников Малгобека, заменена брусчатка, ступени, смонтирована подсветка. Также установлены видеоэкраны, система видеонаблюдения, проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

Малгобекская оборонительная операция занимает особое мест в битве за Кавказ. В течение четырех месяцев под Малгобеком шли ожесточенные бои, в ходе которых город 14 раз переходил из рук в руки. Все дома в ряде населенных пунктов жители отдали под нужды госпиталя. Нефтяники вместе с жителями Малгобека, прифронтовых сел Сагопши, Инарки, Пседах принимали активное участие в создании оборонительных сооружений с начала 1942 года.

И на прощание — Володарский мост в Санкт-Петербурге с новогодней подсветкой.

© sun9-66.userapi.com

© sun9-12.userapi.com

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

http://rt-onlin...ili-bruschatku/

https://sgpress.ru/news/205260

https://www.gov...overnor/201571/

https://kuban.a...roili_tri_parka

https://kubnews...rsko-akhtarske/

https://lenobl....smi/news/32657/

https://ako.ru/...kh-prostranstva

https://www.rya...ryazan/1203814/

https://ingushe...oi_ne_umirayut/

https://vk.com/...26680240_318519