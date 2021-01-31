Мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ, А отправлены в подразделения МЧС России

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Мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ серии, А в октябре 2020 г. отправились в подразделения МЧС России: в Краснодарский край — ЧЕТРА МКСМ-800А-1, в Ставропольский край — ЧЕТРА МКСМ-1000А-1. Машины исполнены по специальному заказу в белом цвете с опознавательными знаками МЧС России. Кроме того по просьбе заказчика на мини-погрузчики установлен и ряд дополнительных опций — система ГЛОНАСС, искрогаситель.

Перед отправкой в регионы машины были успешно предъявлены представителю МЧС на заводе ОСП «ПК «Промтрактор» в г. Саранск.

Особенность мини-погрузчиков ЧЕТРА — компактные размеры и «бортовой поворот», обеспечивающий высокую маневренность и производительность машины там, где не справляется крупная техника.

Все мини-погрузчики разработаны на основе современных технологий и инновационных решений, с применением оригинального дизайна и внутреннего интерьера кабины. На погрузчиках установлена цельнометаллическая кабина с вклеенными стеклами, отвечающая требованиям безопасности. Каркас кабины надежно защищает механика-водителя от падающих предметов (система FOPS) и опрокидывания (система ROPS). Интерьер кабины изготовлен из современных звукопоглощающих и шумозащитных материалов. Контрольно-измерительные приборы, установленные в пластиковых панелях кабины, электрооборудование и внешняя светотехника соответствуют европейским стандартам.

Отгрузка мини-погрузчиков проведена силами официального дилера компании «ЧЕТРА» — ООО «ФПК».

Это не первая поставка техники ЧЕТРА для нужд МЧС России. В августе 2020 года партия из 22 бульдозеров Т15 была отправлена в Хабаровский край, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Челябинскую, Московскую области, на Камчатку.