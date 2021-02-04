АВТОВАЗ начал производство обновленного LADA Largus

7 © autostat.ru

АВТОВАЗ начал серийное производство обновленного семейства LADA Largus. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал LADA Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы», сообщает пресс-служба автопроизводителя. О старте приема предзаказов на обновленный LADA Largus будет объявлено дополнительно.

Внешний вид обновленного LADA Largus отличают оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Что касается интерьера, автомобиль получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций.

Напомним, что LADA Largus стал первым совместным проектом АВТОВАЗа и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту. К настоящему моменту изготовлено более 450 тысяч LADA Largus. Автомобиль с течением времени модернизировался, в частности, получив гамму российских силовых агрегатов, пополнялся специальными версиями (двухтопливные универсалы и фургоны, Cross, автомобили для «Скорой помощи», социального такси и специальных служб).