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Резидент ТОР «Михайловский» — компания «НК Лотос» — ввела в эксплуатацию в Приморье 10 га теплиц, первая продукция из них поступит на рынок региона в апреле, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

В первом квартале введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса — 10 га. Посеяны огурцы и зелень, реализация продукции по доступной цене начнется в апреле. Осенью на рынок края также поступят томаты.

Всего в этом году компания намерена выпустить на рынок края более 5 тыс. тонн огурцов, помидоров и зелени. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году произвели тепличные комплексы региона. Всего в 2020 году тепличные комплексы произвели более 3 тыс. тонн овощей и зелени, в том числе почти 2,9 тыс. тонн огурцов и 51 тонну томатов.

Сейчас кроме «НК Лотос» в Приморье работают три тепличных комплекса в Партизанске и Артеме общей площадью 10 га. Тепличным хозяйствам предусмотрена краевая субсидия — 30 тыс. рублей на тонну произведенной и реализованной продукции.

Самообеспеченность овощами в Приморском крае должна к 2024 году составлять 70% от потребности населения. По данным краевого правительства на осень 2020 года, сельхозпроизводители региона закрывают эту потребность на 41%. В прошлом году премьер-министр РФ, подводя итоги рабочей поездки на Дальний Восток, заявил, что предприятия Дальневосточного федерального округа должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей.