«КОНВЕЛС Автоматизация» завершила пусконаладку новой Системы отбора проб СПК-М180

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Как сообщила пресс-служба ООО «КОНВЕЛС Автоматизация», в декабре 2020 года российская компания «КОНВЕЛС Автоматизация» успешно завершила работы по вводу в эксплуатацию двух Систем СПК-М180, разработанных и изготовленных для автоматизированного отбора магнезиального сырья на Саткинской производственной площадке ООО «Группа «Магнезит» (Челябинская область).

Система СПК-М180 — это новая разработка российской компании ООО «КОНВЕЛС Автоматизация», которая обеспечивает автоматический репрезентативный отбор точечных проб из всей толщи сыпучего материала непосредственно с конвейерной ленты в поперечном направлении, накопление и автоматическую выдачу объединенной пробы, её представительное деление на равновеликие и равноценные по качеству пробы, их распределение и временное хранение в специальных канистрах с целью дальнейшего получения лабораторных проб для контроля качества материала.

Главным компонентом Системы СПК-М180 является первичный маятниковый пробоотборник, фиксированная скорость вращения его ковша и ширина ножа, выбранная согласно ГОСТ, обеспечивают забор всего выделенного объема материала. Для увеличения срока эксплуатации в условиях отбора абразивного материала, ковш пробоотборника изготовлен из высокопрочной стали Hardox. В автоматическом режиме работы Системы СПК-М180 отбор проб производится с заданной периодичностью, при этом частота отбора проб по времени устанавливается пользователем.

Необходимое количество точечных проб, накапливаемых в бункере для формирования объединенной пробы, определяется требованиями стандартов и устанавливается с помощью прикладного ПО Системы СПК-М180 — «VISSMA bulk».

Предусмотренное количество пробоотсекающих секторов ножа роторного делителя Системы определено в соответствии с производительностью поступающего на деление потока материала и коэффициентом деления, что обеспечивает представительное сокращение материала на равновеликие и равноценные по качеству пробы.

Делитель, накопитель проб и шкаф управления Системы СПК-М180 © www.konvels.ru

Накопитель проб барабанного типа выполняет автоматическое распределение сокращенного материала, последующее накопление и временное хранение проб в специальных канистрах, заполнение которых в режиме реального времени отображается на панели управления Системы.

Таким образом, подобранная комплектация Системы СПК-М180 учитывает особенности отбираемого материала, соответствует условиям эксплуатации и удовлетворяет требованиям ООО «Группа «Магнезит», а человеческий фактор во время эксплуатации Системы ограничивается только забором канистр с готовыми пробами.

Предусмотренное ПО — «VISSMA bulk» Системы СПК-М180, имеющее бессрочную лицензию, позволяет обеспечить настройку и управление оборудованием Системы, ввод ключевых сервисных параметров работы оборудования Системы, связь с технологическим оборудованием и АСУ ТП предприятия, регистрацию сигналов и параметров работы Системы, визуализацию текущего состояния Системы в виде цифровых значений и графического отображения, постоянную самодиагностику оборудования и поддержание непрерывной безотказной работы Системы СПК-М180.

Интерфейс ПО «VISSMA bulk» © www.konvels.ru

При отклонении от штатного режима работы на экране панели управления Системы СПК-М180 отображаются диагностические сообщения, данная функция повышает оперативность принятия решений пользователем. При необходимости управление оборудованием Системы может осуществляться в ручном режиме с помощью ЛПУ, которые укомплектованы необходимыми кнопками и сигнальными лампами.

Надежная Система СПК-М180 успешно справляется с задачей репрезентативного отбора и подготовки проб материала, представляющего собой смесь (кальцинированный магнезит трех фракций, мрамор, корка, брикетированная аспирационная пыль) с различной крупностью частиц (от 0 до 60 мм) и температурой (от -50°C до +250°С).

Своевременное предоставление в лабораторию репрезентативных проб материала, отобранных Системой СПК-М180 из потока с высокой степенью неоднородности и сегрегацией частиц на конвейерной ленте, повышает скорость контроля качества продукции и играет важнейшую роль в оперативном управлении технологическими процессами производства.