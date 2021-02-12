В Москве модернизируют Лианозовский молочный комбинат

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В рамках проекта модернизации на заводе была установлена новая фасовочная линия производительностью 12 000 упаковок в час. На ней будут выпускать йогурты «Чудо» и BioMax® со сладкими насыпками в двухсекционном стаканчике по 105 г. Линия позволяет производить продукты таким образом, чтобы сочетать в них разные по форме, консистенции и плотности хрустящие насыпки, чтобы каждый стаканчик сохранял это соотношение неизменным. Сочетание разных текстур хрустящих насыпок с йогуртом создает новые органолептические ощущения.

Ассортимент компании также пополнился новинками под брендом «Чудо»: Лианозовский молочный комбинат начал производство новой линейки бренда, в которую вошли взбитый творожок и йогурты с натуральным грильяжем. Чтобы соблюдать необходимые требования при производстве продуктов с орехами, на заводе установили отдельную моечную станцию для фасовочных автоматов.

Инвестиции в оба проекта компании «Пепсико» составили более 500 млн рублей.

Лианозовский молочный комбинат — крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству продуктов питания. Завод укомплектован 40 производственными линиями, которые выпускают около 140 ассортиментных позиций. Ежедневно полсотни молоковозов поставляют около 1100 тонн сырого молока из фермерских хозяйств Московской области и ближайших регионов.