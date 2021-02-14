В Венесуэлу доставлена первая партия вакцины «Спутник V»
В субботу 13 февраля 2021 года, в 14:00 по местному времени (21:00 мск), первая партия российской вакцины «Спутник V» против коронавируса прибыла из Москвы в международный аэропорт Майкетия, обслуживающий Каракас, на самолете венесуэльской государственной авиакомпании «Conviasa» в рамках контракта, заключенного между Венесуэлой и Россией.
Самолетом доставлены первые 100 тысяч доз вакцины, которые рассчитаны для прививки 50 тысяч граждан. Первыми, кто получит вакцину будут врачи и медицинские работники. Телевидение Венесуэлы, государственный канал VTV, показал прилет самолета.
Airbus A340 венесуэльской авиакомпании «Conviasa» в международном аэропорту Майкетии.
Сотрудники международного аэропорта имени Симона Боливара в Каракасе разгружают самолет с российской вакциной «Спутник V».
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, от тяжелого течения коронавируса эффективность препарата 100%.
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Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:
- Россия, регистрация 11.08.2020, Минздрав РФ,
- Белоруссия, регистрация 21.12.2020, Министерство здравоохранения Беларуси,
- Аргентина, регистрация 23.12.2020, Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT),
- Сербия, регистрация 31.12.2020, Агентство по медикаментам Сербии,
- Боливия, регистрация 06.01.2021, Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия,
- Алжир, регистрация 11.01.2021, Национальное агентство фармацевтической продукции,
- Палестина, регистрация 11.01.2021, Министерство здравоохранения Государства Палестина,
- Венесуэла, регистрация 13.01.2021, Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла,
- Парагвай, регистрация 15.01.2021, Министерство здравоохранения Парагвая,
- Туркмения, регистрация 18.01.2021, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана,
- Венгрия, регистрация 21.01.2021, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии,
- ОАЭ, регистрация 21.01.2021, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ,
- Иран, регистрация 26.01.2021, Министерство здравоохранения Ирана,
- Гвинея, регистрация 29.01.2021, Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея,
- Тунис, регистрация 30.01.2021, Министерство здравоохранения Туниса,
- Армения, регистрация 01.02.2021, Министерство здравоохранения Армении,
- Мексика, регистрация 03.02.2021, Комитет по новым молекулам Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris),
- Никарагуа, регистрация 03.02.2021, Министерство здравоохранения Никарагуа,
- Бразилия, регистрация 03.02.2021, Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa),
- Ливан, регистрация 05.02.2021, Министерство здравоохранения Ливана,
- Республика Сербская, Босния и Герцеговина, регистрация
05.02.2021Министерством здравоохранения Республики Сербской и 08.02.2021регистрация в Агентстве по лекарственным средствам Боснии и Герцеговины,
- Мьянма, регистрация 06.02.2021, решение о регистрации в рамках ускоренной процедуры принял исполняющий обязанности главы государства старший генерал,
- Пакистан, регистрация 09.02.2021, Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP). Ранее
22.01.2021года Комитет DRAP выдал Разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V» в Пакистане.
- Монголия, регистрация 09.02.2021, Министерство здравоохранения Монголии,
- Бахрейн, регистрация 10.02.2021, Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA)
- Черногория, регистрация 11.02.2021, Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории (Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, CInMED),
- Сент-Винсент и Гренадины, регистрация 12.02.2021, Управлением главного врача Сент-Винсент и Гренадин,
- Казахстан, регистрация 12.02.2021, Министерство здравоохранения Республики Казахстан,
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