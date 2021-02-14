В Венесуэлу доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

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В субботу 13 февраля 2021 года, в 14:00 по местному времени (21:00 мск), первая партия российской вакцины «Спутник V» против коронавируса прибыла из Москвы в международный аэропорт Майкетия, обслуживающий Каракас, на самолете венесуэльской государственной авиакомпании «Conviasa» в рамках контракта, заключенного между Венесуэлой и Россией.

Самолетом доставлены первые 100 тысяч доз вакцины, которые рассчитаны для прививки 50 тысяч граждан. Первыми, кто получит вакцину будут врачи и медицинские работники. Телевидение Венесуэлы, государственный канал VTV, показал прилет самолета.

Airbus A340 венесуэльской авиакомпании «Conviasa» в международном аэропорту Майкетии.

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Сотрудники международного аэропорта имени Симона Боливара в Каракасе разгружают самолет с российской вакциной «Спутник V».

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Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, от тяжелого течения коронавируса эффективность препарата 100%.

Видео

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kbdXeMLGSBg

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Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:

Россия, регистрация 11.08.2020, Минздрав РФ, Белоруссия, регистрация 21.12.2020, Министерство здравоохранения Беларуси, Аргентина, регистрация 23.12.2020, Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT), Сербия, регистрация 31.12.2020, Агентство по медикаментам Сербии, Боливия, регистрация 06.01.2021, Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия, Алжир, регистрация 11.01.2021, Национальное агентство фармацевтической продукции, Палестина, регистрация 11.01.2021, Министерство здравоохранения Государства Палестина, Венесуэла, регистрация 13.01.2021, Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла, Парагвай, регистрация 15.01.2021, Министерство здравоохранения Парагвая, Туркмения, регистрация 18.01.2021, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Венгрия, регистрация 21.01.2021, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии, ОАЭ, регистрация 21.01.2021, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ, Иран, регистрация 26.01.2021, Министерство здравоохранения Ирана, Гвинея, регистрация 29.01.2021, Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея, Тунис, регистрация 30.01.2021, Министерство здравоохранения Туниса, Армения, регистрация 01.02.2021, Министерство здравоохранения Армении, Мексика, регистрация 03.02.2021, Комитет по новым молекулам Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris), Никарагуа, регистрация 03.02.2021, Министерство здравоохранения Никарагуа, Бразилия, регистрация 03.02.2021, Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa), Ливан, регистрация 05.02.2021, Министерство здравоохранения Ливана, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, регистрация 05.02.2021 Министерством здравоохранения Республики Сербской и 08.02.2021 регистрация в Агентстве по лекарственным средствам Боснии и Герцеговины, Мьянма, регистрация 06.02.2021, решение о регистрации в рамках ускоренной процедуры принял исполняющий обязанности главы государства старший генерал, Пакистан, регистрация 09.02.2021, Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP). Ранее 22.01.2021 года Комитет DRAP выдал Разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V» в Пакистане. Монголия, регистрация 09.02.2021, Министерство здравоохранения Монголии, Бахрейн, регистрация 10.02.2021, Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA) Черногория, регистрация 11.02.2021, Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории (Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, CInMED), Сент-Винсент и Гренадины, регистрация 12.02.2021, Управлением главного врача Сент-Винсент и Гренадин, Казахстан, регистрация 12.02.2021, Министерство здравоохранения Республики Казахстан,

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