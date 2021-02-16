«Русская Трапеза» представила оборудование для упаковки мороженого в вафельном стаканчике

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Специалисты холдинга «Русская Трапеза» завершили отладку горизонтальной упаковочной машины РТ-УМ-ГШ-450М под упаковку мороженого в вафельном стаканчике для компании-заказчика. Производительность оборудования составляет 80 уп/мин.

Принцип работы на производстве:

Оператор вручную укладывает мороженое на транспортёр упаковочного автомата, по которому продукт автоматически подаётся в зону формирования пакета из пищевой плёнки. Губки постоянного нагрева сваривают 3 ровных и аккуратных шва, формируя герметичный пакет «flow-pack». Далее при помощи осуществляется автоматическая простановка даты и времени упаковки на готовый пакет. Установленный термопринтер позволяет датировать упаковку в любом заданном месте (с возможностью печати поперек пакета).

Особенности упаковочной машины:

Все части упаковочной машины РТ-УМ-ГШ, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали, что соответствует существующим санитарным нормам и обеспечивает безопасную эксплуатацию на пищевом производстве.

Тип упаковки: трёхшовный пакет «Flow-pack».

Производительность: 80 уп/мин.

Установленное оборудование:

— Горизонтальная упаковочная машина РТ-УМ-ГШ-450М (исполнение Серво-1).

— Термопринтер DK1100.