© www.company.rt.ru

Общая протяженность новой линии, проложенной по дну Балтийского моря, составила 1 115 км, пропускная способность — 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с.

Новая высокоскоростная ПВОЛС обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре — ранее использовались только наземные линии связи, проходящие по территории других стран.

ПВОЛС обеспечит готовность цифровой инфраструктуры «Ростелекома» к растущим объемам трафика, повысит надежность и качество предоставления инновационных услуг и решений, включая телемедицину и дистанционное образование в Калининградской области.

Линию протянули из Кингисеппа. Протяженность составляет 1115 км, она 50 раз пересекается с газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, например с «Северным потоком» и «Северным потоком 2». Пока ее строили, саперы Балтийского флота уничтожили 7 морских мин.

Президент «Ростелекома» Михаил Овсеевский сообщил, что сегодня ВОЛС, стоимость которой составила чуть меньше 6 миллиардов рублей, находится в опытной эксплуатации, в промышленную эксплуатацию ее планируется ввести в конце марта.

По его словам, пропускная способность нового кабеля рассчитана на рост трафика на многие годы вперед. «Мы можем в 80 раз увеличить его пропускную способность по сравнению с теми потребностями, которые сегодня есть», — уточнил Осеевский.Он также сообщил, что подводный кабель зарезервирован спутниковым каналом, для этого «Ростелеком» установил новое оборудование спутниковой связи. «Поэтому в целом надежность будет обеспечена на необходимом уровне», — заверил президент «Ростелекома».

Компания рассматривает возможность использования новой ВОЛС и для пропуска международного трафика, в том числе возможно его использование как части проекта «Транзит Европа-Азия» (ТЕА).

«Впереди „Ростелеком“ ждет еще один большой и ответственный проект — мы должны проложить подводный кабель с Камчатки на Чукотку. Эта работа завершилась в этом году с точки зрения изысканий, сейчас будет готовиться рабочая документация и летом следующего года корабль выйдет в море и проложит кабель — еще один далекий российский регион получит надежную качественную связь», — сообщил Михаил Овсеевский.

https://ria.ru/...1597845480.html