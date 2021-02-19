В Свердловской области запустили два производства по переработке древесины

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В регионе запущены две площадки по переработке древесины. Это линия по сортировке круглого леса с сушильным комплексом и цех по производству березового шпона.

Площадки по переработке древесины открыты в Североуральске и поселке Красноглинном Серовского района. В Североуральске компания «СибирьЭкоСтрой» запустила линию по сортировке круглого леса, которая увеличит производительность лесопилки на 15%, и сушильный комплекс, что позволит получать древесину экспортного качества. Предприятие будет отапливаться котельной, которая утилизирует 60% отходов производства, остаток будет перерабатываются в древесную муку. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Общая стоимость инвестпроекта — 503 млн руб. Выход на проектную мощность ожидается в 2026 г. За весь период реализации проекта будет создано 175 рабочих мест.

Как участник приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов мы пользуемся лесными ресурсами с 50% льготой. Эта мера поддержки позволяет нам развиваться — освободившиеся средства мы реинвестируем в производство, модернизируем площадки, нанимаем новых сотрудников, — сказал руководитель предприятия Андрей Бабкин.

В поселке Красноглинном «Сосьва-Лес» запустил промышленную площадку для переработки древесины, на которой разместятся цех по производству березового шпона, сушильный комплекс, две котельные, лесопильное оборудование, линии сортировки бревен и досок. Стоимость проекта 507 млн руб., уже инвестировано 385 млн руб., создано 135 рабочих мест.

В настоящее время на территории Свердловской области реализуется пять приоритетных проектов в области освоения лесов.

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