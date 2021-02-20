В Курганской области открылись две новые роботизированные молочные фермы

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В селе Лебяжье Далматовского района Курганской области открылись две современные фермы, на которых коров доят умные машины.

Каждая ферма рассчитана на 160 коров. По словам директора хозяйства Федора Ярославцева, робот четко соблюдает всю последовательность операций и выбирает оптимальный режим доения для животного. Буренки почти не испытывают стресс, что положительно сказывается на их здоровье, величине надоев и качестве молока.

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Несмотря на то, что многие процессы автоматизированы, на фермах создано 40 новых рабочих мест. Сотрудники уже освоили современную технику.

Инвестиции в проект составили 110 млн рублей.