В Москве на заводе «Рено» запущен модернизированный цех

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В 2018-2019 годах столичный завод «Renault Россия» выполнил капитальный ремонт производственного корпуса № 11, который не эксплуатировался с конца 1990-х. Открытие модернизированного цеха состолось в 2020 году. Инвестиции в проект составили 415 миллионов рублей. В здании площадью 30 тысяч квадратных метров размещены следующие помещения:

— консолидационный центр экспорта комплектующих;

— цех (мастерская) персонализации автомобилей Atelier Renault, где производят лимитированную серию автомобилей, установку аксессуаров, проводят специальную антикоррозийную подготовку автомобилей на экспорт, контроль качества и инженерные тесты;

— автомастерская по обслуживанию автомобилей Renault Service.

Московский завод «Renault Россия» — высокоавтоматизированное предприятие. В производстве используют 150 стационарных роботов, из которых 42 установили в 2019 году в рамках создания единой линии в сварочном цеху.

Здесь полностью автоматизирована внутризаводская логистика. Доставку и перевозку комплектующих и деталей в цехах осуществляют 160 автоматических беспилотников (automated guided vehicle — AGV), которые разработаны и произведены непосредственно на заводе. Более 50 таких же тележек, сделанных в Москве, были затем переданы на другие производственные площадки компании. Для оптимизации и ускорения создания прототипов активно используются 3D-принтеры.

Завод является одним из крупных работодателей для инженеров и высококвалифицированных рабочих столицы. В 2019 году среднегодовая численность работающих составила почти пять тысяч человек.

В 2020 году с конвейера предприятия сошла рестайлинговая модель кроссовера Renault Kaptur. На 2021-й запланировано начало серийного производства нового Renault Duster. Сохранив свою геометрическую проходимость, он получит современный дизайн, множество вариантов оформления кузова и новый цвет — оранжевый Atacama.