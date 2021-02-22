АО «НЧКЗ» поставило новый козловой контейнерный кран в г. Новороссийск

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АО «НЧКЗ» изготовил и поставил козловой контейнерный кран для комплекса по перевалке и хранению зерновых культур в г. Новороссийск.

Контейнерный кран состоит из двух мощных продольных мостов, четырех опор и подвижной кабины. Кран оборудован телескопическим спредером (грузоподъемное устройство для автоматического захвата боьшегрузных контейнеров). Грузоподъёмность крана — 31 тонна, пролет — 40 метров, высота подъема — 13,7 метров.