В Сан-Марино доставили первую партию вакцины «Спутник V»

© tass.ru

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибыла в Республику Сан-Марино. Об этом сообщили во вторник в посольстве РФ в Италии и Сан-Марино.

«23 февраля в Республику Сан-Марино прибыла первая партия российской вакцины против коронавируса „Спутник V“. Договоренность между правительством Республики Сан-Марино и Российским фондом прямых инвестиций о поставках российского препарата стала еще одним подтверждением традиционно устойчивого и конструктивного взаимодействия между двумя странами», — говорится в сообщении диппредставительства.

Республика Сан-Марино стала 30-м государством в мире, признавшим эффективность российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Ранее его использование было одобрено местными властями. По их заявлению, всего за счет российской вакцины должно быть обеспечено 15% потребности в дозах для иммунизации населения.