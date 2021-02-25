«Росэлектроника» начала поставки новейших автоматизированных комплексов для противотанковой обороны

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал серийные поставки комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями «Завет». Один из элементов «Завета» — командно-наблюдательная машина (КНМ) командира противотанкового дивизиона — представлен на стенде «Росэлектроники» на международной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Комплекс обеспечивает целеуказание противотанковым соединениям и позволяет организовать отражение атаки бронетехники противника. Представленная в Абу-Даби командно-наблюдательная машина (КНМ) с помощью разведывательной оптико-электронной системы и выносной РЛС осуществляет обнаружение целей на расстоянии до 7000 м и их распознавание на дистанции до 5000 м. После определения координат и обработки данных система выполняет автоматическое распределение целей. Вся информация доводится до средств поражения противника в режиме времени, близком к реальному.

Прием и передача сообщений подчиненным и вышестоящим пунктам управления осуществляется по радио- и проводным каналам связи. Возможности изделия позволяют производить обмен информацией на расстоянии до 100 км.

Автоматизированные системы управления существенно повышают эффективность различных видов вооружения. Реализованные в комплексе технические решения обеспечивают непрерывное управление противотанковыми формированиями, в том числе за счет возможности реконфигурации системы управления и передачи функций вышедших из строя пунктов управления подчиненным или вышестоящим инстанциям.

В составе «Росэлектроники» производство комплекса «Завет» осуществляет НПП «Рубин».