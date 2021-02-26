Завершились испытания РЛС «Валдай» для поиска молчащих дронов

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Армия России вскоре получит специализированную РЛС «Валдай» для поиска беспилотников, работающих в режиме радиомолчания.

— Государственные испытания комплекса завершены. Это эффективное средство борьбы с малоразмерными дронами, действующими на малых скоростях в режиме радиомолчания. Подготовлены предложения по принятию станции на снабжение Вооруженных сил, — рассказал «Красной звезде» начальник Главного управления инновационных исследований Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.

Для собственных беспилотников ВС РФ создана помехоустойчивая антенная решетка «Комета». Она предназначена для приема сигналов спутниковой навигации и за счет своих адаптивных свойств нечувствительна к средствам радиоэлектронного подавления.

— Эта разработка — пример асимметричного ответа. «Кометой» оснащены различные типы БпЛА, антенна имеет перспективы внедрения и в боевую пилотируемую авиацию, — отметил генерал. Он добавил, что по «определенным причинам» может назвать лишь некоторые из перспективных военных систем.