В России начали испытания глубоководного беспилотника «Аврора»
В России начались испытания глубоководного многоцелевого модульного автономного необитаемого аппарата «Аврора».
Об этом «Красной звезде» рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.
Подробности его создания он не раскрыл, сообщая лишь, что это инициативная разработка, которая уже передана потенциальному заказчику.
— После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний «Авроры» с целью принятия на снабжение, — сказал Гончаров.
Многоцелевой малогабаритный глубоководный автономный необитаемый аппарат разработан АО «Концерн «НПО «Аврора». Он предназначен для проведения поисково-спасательных операций, разведки и исследования местности, разминирования и доставки небольших грузов. Аппарат разрабатывается в интересах добывающей промышленности для проведения научно-экологических исследований. Области применения АНПА
В интересах добывающих отраслей промышленности:
■ геодезическая съемка рельефа морского дна
■ подледные исследования
■ геологическая разведка на шельфе и в глубоководных районах океана
■ осмотр и обследование подводных конструкций, установок нефтедобывающего комплекса, нефтепроводов, кабельных трасс
В интересах научных и экологических исследований:
■ оперативный и долговременный мониторинг водной среды
■ измерение гидробиологических, гидрохимических и гидрофизических параметров среды с последующим картированием
■ исследования морфологии морского дна и биосферы
В интересах силовых ведомств:
■ поисковые и спасательные операции
■ освещение подводной обстановки
■ разведка
■ использование в качестве средства доставки
■ проведение операций по разминированию
БПЛА оснащен эхолотом, гидролокатором бокового обзора, доплеровским лагом (измеряет скорость за счет изменения частоты отраженного от поверхности дна сигнала — ред.), гидроакустической системой позиционирования и связи, спутниковой и инерциальной навигационными системами, измерителем глубины и скорости звука. В качестве источника энергии беспилотник использует литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 1200 Втч. Гидроакустическая система позиционирования работает на расстоянии до 3,5 км и позволяет передавать данные со скоростью до 13,9 кбит/с. На поверхности АНПА может связаться с оператором по Wi-Fi на расстоянии до 1,5 км.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры:
• диаметр — 200 мм,
• длина — 21 50 мм
Масса: 63 кг (включая твердый балласт)
Глубина погружения: 1000 м
Максимальная скорость: 2,5 м/с
Автономность: не менее б ч
БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Доплеровский лаг рабочая частота: 600 кГц, точность: 0,2% ± 1 мм/с
Эхолот рабочая частота: 675 кГц, ширина луча: 10°
Гидролокатор бокового обзора трехчастотный (260/330/800 кГц)
БИНС точность: 0,6% от пройденного пути
Аккумуляторная батарея литий железофосфатная 1200Втч
Гидроакустическая система позиционирования и связи дальность действия: 3500 м, горизонтальная всенаправленная
скорость передачи данных: до 13,9 кбит/с
Измеритель скорости звука разрешение: 0,001 м/с, точность: до 0,02 м/с
Измеритель глубины точность: 0,02%
Аппаратура GPS
Система радисвязи (Wi-Fi) дальность действия: до 1,5 км
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