В России начали испытания глубоководного беспилотника «Аврора»

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В России начались испытания глубоководного многоцелевого модульного автономного необитаемого аппарата «Аврора».

Об этом «Красной звезде» рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.

Подробности его создания он не раскрыл, сообщая лишь, что это инициативная разработка, которая уже передана потенциальному заказчику.

— После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний «Авроры» с целью принятия на снабжение, — сказал Гончаров.

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Многоцелевой малогабаритный глубоководный автономный необитаемый аппарат разработан АО «Концерн «НПО «Аврора». Он предназначен для проведения поисково-спасательных операций, разведки и исследования местности, разминирования и доставки небольших грузов. Аппарат разрабатывается в интересах добывающей промышленности для проведения научно-экологических исследований. Области применения АНПА

В интересах добывающих отраслей промышленности:

■ геодезическая съемка рельефа морского дна

■ подледные исследования

■ геологическая разведка на шельфе и в глубоководных районах океана

■ осмотр и обследование подводных конструкций, установок нефтедобывающего комплекса, нефтепроводов, кабельных трасс

В интересах научных и экологических исследований:

■ оперативный и долговременный мониторинг водной среды

■ измерение гидробиологических, гидрохимических и гидрофизических параметров среды с последующим картированием

■ исследования морфологии морского дна и биосферы

В интересах силовых ведомств:

■ поисковые и спасательные операции

■ освещение подводной обстановки

■ разведка

■ использование в качестве средства доставки

■ проведение операций по разминированию

БПЛА оснащен эхолотом, гидролокатором бокового обзора, доплеровским лагом (измеряет скорость за счет изменения частоты отраженного от поверхности дна сигнала — ред.), гидроакустической системой позиционирования и связи, спутниковой и инерциальной навигационными системами, измерителем глубины и скорости звука. В качестве источника энергии беспилотник использует литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 1200 Втч. Гидроакустическая система позиционирования работает на расстоянии до 3,5 км и позволяет передавать данные со скоростью до 13,9 кбит/с. На поверхности АНПА может связаться с оператором по Wi-Fi на расстоянии до 1,5 км.

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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры:

• диаметр — 200 мм,

• длина — 21 50 мм

Масса: 63 кг (включая твердый балласт)

Глубина погружения: 1000 м

Максимальная скорость: 2,5 м/с

Автономность: не менее б ч

БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Доплеровский лаг рабочая частота: 600 кГц, точность: 0,2% ± 1 мм/с

Эхолот рабочая частота: 675 кГц, ширина луча: 10°

Гидролокатор бокового обзора трехчастотный (260/330/800 кГц)

БИНС точность: 0,6% от пройденного пути

Аккумуляторная батарея литий железофосфатная 1200Втч

Гидроакустическая система позиционирования и связи дальность действия: 3500 м, горизонтальная всенаправленная

скорость передачи данных: до 13,9 кбит/с

Измеритель скорости звука разрешение: 0,001 м/с, точность: до 0,02 м/с

Измеритель глубины точность: 0,02%

Аппаратура GPS

Система радисвязи (Wi-Fi) дальность действия: до 1,5 км